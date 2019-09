De Formule-2 race in België is zaterdag gestaakt vanwege een heftige crash. De auto's van de Fransman Anthoine Hubert (BWT Arden) en de Amerikaan Juan Manuel Correa (Sauber Junior Team) raakten zwaar beschadigd op Spa-Francorchamps. Uren later werd bekend dat Hubert aan zijn verwondingen is overleden.

Hubert reed al in de tweede ronde op onverklaarbare wijze vol de vangrail in, waarna een aantal anderen ook van de weg raakten en Correa zelfs met een hoge snelheid inreed op de auto van Hubert.

De wedstrijdorganisatie legde de race logischerwijs meteen stil na het ongeluk en besloot na een aantal minuten om de race definitief te staken en niet af te laten maken.

Nyck de Vries was niet betrokken bij de crash van Hubert. De Nederlander van ART Grand Prix vertrok vanaf poleposition en zag het ongeluk achter zich gebeuren.

Sprintrace vindt vooralsnog doorgang

Vooralsnog staat voor zondag nog gewoon de sprintrace - zaterdag was de hoofdrace - op het programma, maar gezien de dood van Hubert is het zeer de vraag of die wel doorgang vindt.

De Vries gaat na acht van de in totaal elf Grands Prix aan de leiding in de WK-stand. Hij heeft dertig punten voorsprong op zijn voornaamste concurrent, de Canadees Nicholas Lafiti van DAMS (196 om 166 punten).

Na de Grand Prix van België moeten er nog vier Grands Prix worden afgewerkt, te weten in Italië (7 en 8 september), Rusland (28 en 29 september) en Abu Dhabi (30 november en 1 december).