Max Verstappen was zaterdag niet te spreken over het verloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van België. De Nederlander van Red Bull Racing kwam mede door technische problemen niet verder dan de vijfde plaats.

"We kampen al het hele weekend met het probleem dat de auto het niet doet als we meer vermogen willen zetten. Dat was ook in de kwalificatie het geval. Dat is wel jammer, zeker op een circuit waar je het echt nodig hebt", zei Verstappen tegen Ziggo Sport.

Verstappen klaagde tijdens Q1 al over een haperende motor. Hij wist uiteindelijk nog wel gewoon de beslissende Q3 te halen, maar was daarin niet opgewassen tegen de Ferrari's en in mindere mate de Mercedessen.

"Het probleem begon telkens in Pouhon, waardoor we vanaf dat punt steeds het vermogen omlaag moesten doen. Ik heb er nog het beste van proberen te maken, maar ik kwam veel tekort op het rechte stuk. Het verschil met Ferrari bedroeg een seconde, dat is best wel pijnlijk."

'Ferrari is echt gewoon te snel voor ons'

Verstappen heeft desondanks goede hoop dat hij zondag beter voor de dag komt in de race, al beweert hij wel dat hij niet mee kan doen om de zege en een podiumplaats het hoogst haalbare is.

"In de race kan je sowieso niet te veel rijden in de kwalificatiemodus, dus we zullen morgen iets minder last hebben van de problemen die we ondervinden en automatisch wat dichterbij zitten."

"Ik denk dat Ferrari wel echt gewoon te snel voor ons is, maar gezien alle problemen zaten we nog wel aardig in de buurt van Mercedes, dus ik verwacht dat we met hun wel de strijd aan kunnen gaan."

Charles Leclerc veroverde zaterdag poleposition en start zondag in de race voor zijn teamgenoot Sebastian Vettel bij Ferrari, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas (beiden Mercedes) en dus Verstappen.