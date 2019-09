Max Verstappen wijt de vijfde plaats zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van België vooral aan een probleem met zijn Honda-motor dat de Red Bull het hele weekend al plaagt. De Limburger van Red Bull Racing verwacht hier in de race geen last van te hebben.

"Het hele weekend kunnen we de normale motorstanden niet gebruiken", omschreef Verstappen het probleem dat hem in de kwalificatie hinderde op het Circuit van Spa-Francorchamps.

"Als we naar sterkere standen willen, geeft de motor een foutmelding. Er zit een bepaald veiligheidssysteem in dat het volle vermogen niet toestaat."

Verstappen moest daarom met minder vermogen rijden in de kwalificatie, terwijl Honda al vermogen tekort komt op Spa. Paardenkrachten zijn belangrijk op het circuit door de Belgische Ardennen.

"Het heeft ons wel een paar tienden gekost. Het is nu eenmaal zo. In de race moet dit probleem normaal gesproken weg zijn", stelde Verstappen vast.

'Positieve is dat we vrij dicht bij Mercedes zitten'

De Red Bull-monteurs hadden op zaterdag wel een andere motor in de auto van Verstappen geschroefd, omdat er vrijdag met een oudere krachtbron ook al problemen waren.

"Ik had gehoopt dat we het daarmee zouden oplossen. Maar ik merkte in Q1 al direct dat het niet over was. Dat we een seconde moesten toegeven op Leclerc (de Monegask van Ferrari pakte polepositon, red.) was wel pijnlijk", gaf Verstappen toe.

"Het positieve is dat we vrij dicht bij de Mercedessen zitten. Daar was ik wel door verrast. Maar de Ferrari's zitten op een ander niveau dit weekend. Je moet gewoon accepteren dat dit niet het circuit is waar wij goed uit de voeten kunnen."

Tijdens de vorige race in Hongarije veroverde Verstappen nog de eerste pole uit zijn loopbaan. Ook de races daarvoor ging het beduidend beter dan de openingsfase van het seizoen, toen vijfde doorgaans het hoogst haalbare was.

"Het was voor het eerst in een paar weekenden dat ik eigenlijk niet echt een leuke kwalificatie had, maar ik had al wel verwacht dat dit niet zoals in Hongarije zou zijn", was Verstappen realistisch.

Max Verstappen gaat door Eau Rouge op Spa-Francorchamps (Foto: Pro Shots)

'Ferrari's zitten nog voor Mercedes'

Verstappen verwacht op zondag wel dat zijn Red Bull een goede racepace heeft, het tempo dat zijn auto over een langere tijd kan rijden. "Al is het morgen wel een stuk koeler dan vandaag, dus het is nog even afwachten hoe dat uitpakt."

"Ik denk dat we dicht bij Mercedes zitten, maar dat de Ferrari's daar nog voor zitten. Zelfs al zou je sneller zijn, dan kun je er niet zomaar voorbij door hun topsnelheid op de rechte stukken. Die zijn lastig te verslaan."

Verstappen kijkt vooral uit naar de races die na de Grand Prix van Italië komen. Het hogesnelheidscircuit boven Milaan wordt volgende week nog even uitzitten voor hem. Dan volgt onder meer het stratencircuit van Singapore. "En dan gaan we er gewoon weer voor."

De Grand Prix van België begint zondag om 15.10 uur. Leclerc start vanaf de eerste plaats, voor zijn teamgenoot Sebastian Vettel bij Ferrari, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas (beiden Mercedes) en dus Verstappen.