Max Verstappen start de Grand Prix van België zondag vanaf de vijfde plaats. Ferrari maakte zaterdag in de kwalificatie de favorietenrol waar en bezet de eerste startrij, met Charles Leclerc op pole en Sebastian Vettel op de tweede plaats.

Leclerc zette een indrukwekkende 1.42,519 op de klokken op Spa-Francorchamps en was daarmee ruim zeven tienden sneller dan zijn teamgenoot. Lewis Hamilton was maar nipt langzamer dan Vettel, maar moest genoegen nemen met de derde plaats.

Verstappen noteerde een 1.43,690 en kwam daarmee niet in de buurt van de Ferrari's. De Limburger moest in zijn Red Bull ruim een seconde toegeven op Leclerc en moet ook Valtteri Bottas in de tweede Mercedes zondag nog voor zich dulden.

De Ferrari's wonnen met name veel tijd in de eerste sector van Spa, die grotendeels vol gas is. De auto's van het Italiaanse team hebben de hoogste topsnelheid van het veld. Met name de Mercedessen wonnen wel veel tijd terug in de bochtige tweede sector, maar dat was lang niet genoeg om de tijd van Leclerc te bedreigen.

Albon door motorwissel niet in strijd om beste startplaatsen

Verstappens nieuwe teamgenoot Alexander Albon kwalificeerde zich als veertiende, Een echte serieuze poging tot een snelle tijd deed de Thaise Brit niet, omdat hij door een gridstraf vanwege een nieuwe motor zondag toch achteraan start.

Voor Hamilton was het kantje boord of hij de kwalificatie überhaupt wel ging halen. De monteurs van Mercedes hadden er een zware taak aan om de auto van de Brit op tijd gereed te krijgen na een zware crash in de derde vrije training.

Aan het begin van de kwalificatie draaiden de techneuten van Mercedes de laatste schroeven in de auto van de regerend wereldkampioen, die daardoor wel gewoon in actie kon komen.

Uitslag kwalificatie 1. Charles Leclerc - 1.42,519

2. Sebastian Vettel - 1.43,267

3. Lewis Hamilton - 1.43,282

4. Valtteri Bottas - 1.43,415

5. Max Verstappen - 1.43,690

6. Daniel Ricciardo - 1.44,257

7. Nico Hülkenberg - 1.44,542

8. Kimi Räikkönen - 1.44,557

9. Sergio Pérez - 1.44,706

10. Kevin Magnussen - 1.45,086

Rode vlaggen door ploffende motoren

Het eerste deel van de kwalificatie stond in het teken van twee rode vlag-situaties. De eerste veroorzaker was Robert Kubica, die zijn Williams met een zwaar rokende motor langs de kant zetten. Deze korte onderbreking had weinig gevolgen.

Dat gold niet voor de motorplof bij Antonio Giovinazzi, die zijn Alfa Romeo vlak voor het einde van Q1 stil moest zetten. Het zorgde er onder meer voor dat Carlos Sainz, momenteel zevende in het kampioenschap, met zijn McLaren al vroeg uit de kwalificatie lag omdat de Spanjaard geen tijd meer kon zetten.

Naast Kubica en Sainz moesten George Russell, Daniil Kvyat en Pierre Gasly de kwalificatie al na de eerste sessie staken. Romain Grosjean, Lando Norris, Lance Stroll, Alexander Albon en Giovinazzi vielen in Q2 af.

De Belgische Grand Prix start zondag om 15.10 uur en meteorologen voorspellen een weeromslag. De hoge temperaturen van zaterdag verdwijnen en er komt koude lucht aan, mogelijk gepaard met een enkele regenbui.