Charles Leclerc heeft zaterdag in de laatste vrije training voor de Belgische Grand Prix de snelste tijd op de klokken gezet. Max Verstappen klokte de vijfde rondetijd, terwijl WK-leider Lewis Hamilton crashte en zijn Mercedes zwaar beschadigde.

Leclerc ging op Spa-Francorchamps rond in 1.44,206 en profiteerde daarmee optimaal van de hoge topsnelheid van zijn Ferrari. Dat deed ook Sebastian Vettel, maar de Duitser moest wel 0,451 seconde toegeven.

Verstappen reed in totaal elf ronden en kwam tot een snelste tijd van 1.45,312. De Nederlander moest daarmee ruim een seconde toegeven op de tijd van Leclerc. Bovendien moest hij Valtteri Bottas in de Mercedes (1.44,703) en zijn oude teamgenoot Daniel Ricciardo van Renault (1.44,974) nog voor zich dulden.

Bottas was de eerste Mercedes-coureur die dit weekend liet zien wat het topteam in huis heeft qua snelheid. De Fin kwam dicht bij de tijd van Vettel, maar moest nog wel een halve seconde toegeven op Leclerc.

Top tien derde vrije training 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.44,206

2. Sebstian Vettel (Ferrari) - 1.44,657

3. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.44,703

4. Daniel Ricciardo (Renault) - 1.44,974

5. Max Verstappen (Red Bull) - 1.45,312

6. Sergio Pérez (Racing Point) - 1.45,521

7. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.45,566

8. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) - 1.45,659

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) - 1.45,688

10. Pierre Gasly (Toro Rosso) - 1.45,752

Haast bij Mercedes om auto Hamilton te repareren

Hamilton verloor al vroeg in de training de controle over zijn Mercedes bij het ingaan van bocht 12 (Fagnes). Even leek het erop dat hij zijn auto nog onder controle kreeg, maar de Brit kon de bandenstapels niet meer ontwijken en klapte er vol in.

De voorvleugel en voorwielophanging aan de linkerkant van de Mercedes raakten zwaar beschadigd. Mogelijk zijn ook intern de nodige dingen kapot.

Het wordt voor de monteurs van Hamilton een hels karwei om zijn auto weer gereed te krijgen voor de kwalificatie, die zaterdag om 15.00 uur begint. Mercedes denkt zelf dat het daar in gaat slagen, zo laat het team weten.

Nieuwe teamgenoot Verstappen doet rustig aan

Alexander Albon, vanaf dit weekend de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, deed het rustig aan in de derde vrije training en was met 1.50,681 de langzaamste van allemaal. De Britse Thai zet dit weekend de vierde Honda-motor van het seizoen in, waardoor een gridstraf volgt en hij achteraan moet starten.

Sergio Pérez, van wie bekend werd dat hij ook volgend seizoen weer voor Racing Point rijdt, liet een hoog tempo zien op Spa. De Mexicaan mengde zich met een zesde tijd (1.45,251) net als Ricciardo onder de coureurs van de topteams. De auto van Racing Point doet het doorgaans goed op circuits met weinig langzame bochten.

De Belgische Grand Prix start zondag om 15.10 uur en meteorologen voorspellen een weeromslag. De hoge temperaturen van zaterdag verdwijnen en er komt koude lucht aan, mogelijk gepaard met een enkele regenbui.