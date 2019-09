Renault-teambaas Cyril Abiteboul heeft een duidelijk beeld van de benodigde verbeteringen om het geplaagde Franse team naar voren te brengen op de Formule 1-grid. De renstal van Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg staat momenteel zesde in de strijd om de constructeurstitel, terwijl het team in 2018 nog als vierde eindigde.

"We zijn zeker niet waar we willen zijn, dat is duidelijk", geeft Abiteboul toe op het circuit Spa-Francorchamps, waar dit weekend de Belgische Grand Prix wordt verreden. "We zitten in een neerwaartse spiraal, want we hebben minder punten dan vorig seizoen."

Toch is voor de Franse teambaas duidelijk waar het aan schort: de motor is niet langer een probleem, want de topsnelheid is ten opzichte van eerdere seizoenen duidelijk verbeterd, stelt hij vast.

"Ook de coureurs functioneren prima, de auto zit goed in elkaar. Maar op het gebied van neerwaartse kracht en aerodynamica gaat het nog niet goed. Daar ligt nu de focus op", aldus de 41-jarige teamleider. "We zijn nu aan het kijken waarom dat niet goed gaat, en dan gaan we er snel mee aan de slag."

Meer geld niet direct de oplossing voor Renault

Renault heeft duidelijk een lager budget dan de topteams Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing, maar Abiteboul gelooft niet dat meer investeringen nu nog het verschil kunnen maken.

Meer geld kun je als team niet direct omzetten in meer snelheid op de baan, meent de Fransman. "Je moet eerst meer mensen aannemen; meer ontwerpers, meer engineers, meer mensen op de productieafdeling", legt de Parijzenaar uit.

"Het probleem is vooral dat we in 2021 waarschijnlijk een algemene budgetgrens hebben in de Formule 1. Dus het is eigenlijk al te laat om nu meer te investeren. We gaan daarom maar verder met ons huidige plan."

Daniel Ricciardo in de Renault op Spa-Francorchamps. (Foto: Pro Shots)

Budgetgrens kans om eindelijk successen te boeken

Renault ziet het met een blik op de toekomst ook als een voordeel dat de uitgaven lager liggen dan bij de concurrenten vooraan. Misschien biedt het zelfs de kans om eindelijk successen te boeken. Sinds de terugkeer als fabrieksteam werd er geen enkele podiumplaats gepakt.

"Er moet bij anderen in hun hele team gesneden worden, maar wij kunnen het zo houden als het nu is of misschien zelfs nog iets uitbreiden, want de budgetgrens komt waarschijnlijk nog hoger te liggen dan wat we nu uitgeven. Het zou van ons nog wel iets lager mogen, maar het is een compromis en voor ons een goede kans om in 2021 competitiever te worden."

Zaterdag om 12.00 uur is de derde vrije training op Spa, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De Grand Prix van België gaat zondag om 15.10 uur van start.