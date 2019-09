Alexander Albon heeft op zijn eerste dag bij Red Bull Racing een goede indruk achtergelaten op teambaas Christian Horner. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen reed vrijdag op Spa-Francorchamps zijn eerste rondes sinds hij van stoeltje heeft geruild met Pierre Gasly.

"Je merkt dat hij een intelligente jongen is, hij stelt de goede vragen", merkt Horner op naar aanleiding van de eerste trainingen.

"Alex had natuurlijk nog niet eerder in deze auto gezeten, met die wetenschap heeft hij het vandaag erg goed gedaan. Hij heeft direct het goede gevoel, zijn feedback is hetzelfde als die van Max en hij zat binnen een paar tienden, dus dat is bemoedigend", somt de Britse teambaas tevreden op.

Albon noteerde in de eerste training met 1.45,584 de vierde tijd. Tijdens de tweede sessie was hij twee tienden trager en reed hij de tiende tijd.

Gasly moest onlangs na twaalf races voor Red Bull het veld ruimen. De prestaties van de Fransman vielen in het niet bij die van Verstappen. Het dieptepunt vormde Hongarije, waar zijn teamgenoot met Lewis Hamilton streed om de overwinning en Gasly op een ronde van de Nederlander zesde werd.

"Hongarije was frustrerend", beaamt Horner. "We hebben een auto waarmee we Ferrari kunnen verslaan in het constructeurskampioenschap, maar daar halen we niet alles uit. De druk liep al op, ook van buitenaf."

Omgeving met minder druk beter voor Gasly

De teamleiding besloot in de zomerpauze in te grijpen. "Voor Pierre is het beter om zijn ontwikkeling door te zetten in een omgeving met minder druk. Hij wist wat er van hem verwacht werd bij Red Bull, dit is het hoofdteam."

Voor Red Bull was de vervanger in de eigen gelederen te vinden. Met Toro Rosso-coureurs Albon en Daniil Kvyat waren er twee opties.

"We hebben vier coureurs en vier cockpits, dus we kunnen wisselen", aldus Horner. "Wij kennen Daniil goed. Hij doet het goed bij Toro Rosso. We hadden het idee dat we misschien te veel ervaring weg zouden halen daar als we voor hem hadden gekozen."

"Daarnaast zagen we het talent van Alex in de eerste twaalf races", vervolgde Horner. "We hebben ook alle data natuurlijk. We vonden dat het goed was om de laatste negen races te gebruiken om te zien wie in 2020 teamgenoot van Max moet worden."

Niemand bij Red Bull oneens met vervangen Gasly

Uiteindelijk nam teameigenaar Dietrich Mateschitz het besluit, maar wel op basis van duidelijke aanbevelingen vanuit Red Bull. "We hebben het erover gehad met Helmut Marko, met de technische mensen, met ontwerper Adrian Newey en er was niemand die het ermee oneens was", verklaart de teambaas.

Volgens Horner kan het zo zijn dat de 23-jarige Albon volgend jaar weer terugkeert naar Toro Rosso. Red Bull wil uit de drie huidige coureurs naast Verstappen kiezen wie de Limburger volgend jaar vergezelt bij het hoofdteam.

"Als uiteindelijk blijkt dat de juiste coureur er niet tussenzit, dan moeten we misschien verder kijken. Maar ik denk dat we in deze groep de juiste vinden", benadrukt de Engelsman.

Albon krijgt negen races de kans om zich te bewijzen. Horner heeft redelijk voor ogen hoe de Britse Thai dat kan doen. "De auto is in staat om podiumplaatsen binnen te halen, dus dat moet het doel zijn, maar we willen vooral een stijgende lijn in zijn ontwikkeling zien. Bij de laatste race in Abu Dhabi hebben we een veel beter beeld."

Zaterdag is de derde vrije training om 12.00 uur, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De Grand Prix van België gaat zondag om 15.10 uur van start.

Red Bull-teambaas Christian Horner. (Foto: Pro Shots)