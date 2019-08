Max Verstappen blikt tevreden terug op de eerste twee vrije trainingen vrijdag in aanloop naar de Grand Prix van België. De Limburgse coureur van Red Bull Racing vreest wel dat het lastig wordt om Ferrari te kloppen op Spa-Francorchamps.

Verstappen eindigde in de eerste training op de derde plaats met een tijd van 1.45,507. Hij verbeterde zich in de tweede training tot 1.45,394, wat een zesde plaats opleverde. Sebastian Vettel en Charles Leclerc domineerden de top van de tijdenlijsten.

"Ik denk niet dat we Ferrari kunnen verslaan, maar we kunnen wel dichterbij komen. We proberen vooral dicht bij Mercedes te zitten. We zien wel hoe dat uitpakt", kijkt Verstappen vooruit op de kwalificatie.

"Deze baan past in ieder geval beter bij Ferrari dan bij ons, want ze winnen veel tijd op de rechte stukken. Dat is op zich ook geen verrassing."

Oudere motor, dus niet op vol vermogen

De tijden van Verstappen kunnen op zaterdag nog wel omlaag, want Red Bull gebruikte voor de vrijdag een oudere motor uit de pool van drie krachtbronnen in zijn auto. Daardoor was het vermogen lager dan normaal.

"Dat merk je wel in de rondetijd op een 7 kilometer lang circuit", legt Verstappen uit. "Het ging om een voorzorgsmaatregel, morgen kan de motor weer op de normale standen draaien, want dan zit er een andere in."

Zorgen om de motor zijn er niet. Verstappen heeft nu drie motoren in gebruik dit seizoen, wat eigenlijk de limiet is. Vanaf de volgende race in Italië komt vrijwel zeker de spec 4 van Honda in de Red Bull en volgt er een gridstraf. Op Spa moet hij het nog even doen met de oudere variant.

Red Bull competitief in tweede sector

Verstappens Red Bull blinkt nog wel uit in het bochtenwerk. "Ja, ik ben over het algemeen tevreden met hoe de auto zich gedraagt. We zijn erg competitief in de tweede sector en ik ben blij met de balans."

De zevenvoudig GP-winnaar legt zich neer bij het grote voordeel in topsnelheid dat de Ferrari's in de gedeeltes hebben waar vol gas gereden kan worden. "We kunnen niet veel meer doen om echt sneller te worden op de rechte stukken, want iedereen rijdt al met erg weinig neerwaartse druk. Ja, we kunnen de achtervleugel er af halen", sloot hij grappend af. "Maar dat lijkt me geen goed idee."

Zaterdag is de derde vrije training om 12.00 uur, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De Grand Prix van België gaat zondag om 15.10 uur van start.

Verstappen staat momenteel derde in de WK-stand, met 181 punten, achter Hamilton (250 punten) en Bottas (188 punten). De Grand Prix van België is de eerste van de nog negen resterende races in de tweede seizoenshelft.