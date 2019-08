Max Verstappen heeft vrijdag de derde tijd genoteerd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van België. De Limburger kwam in zijn Red Bull tot een tijd van 1.45,507 op Spa-Francorchamps en moest alleen de twee Ferrari's voor zich dulden.

Sebastian Vettel was de snelste Ferrari-coureur. De Duitser ging rond in een 1.44,574 en was daarmee bijna een seconde rapper dan Verstappen. Charles Leclerc reed een 1.44,788 en moest twee tienden toegeven op zijn teammaat.

Alexander Albon legde zijn eerste kilometers af voor Red Bull en maakte direct indruk. De Britse Thai kon het tempo van Verstappen goed bijbenen en was uiteindelijk minder dan een tiende langzamer dan de Nederlander.

Mercedes liet niet het achterste van de tong zien. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas reden in tegenstelling tot hun concurrenten vooraan alleen op de medium-banden en lieten de soft-banden nog even in de pits. Bottas was 1,308 seconde langzamer dan Vettel, terwijl Hamilton met 1,399 seconden achterstand op de snelste tijd nog iets trager was.

Hamilton kende een stroeve start van zijn weekend. De Brit moest al snel binnenkomen omdat er een probleem was met zijn gaspedaal. Later kon hij probleemloos zijn ronden maken.

Motorkap waait los bij Stroll

Ook Lance Stroll moest de pitbox opzoeken, nadat een deel van zijn motorkap was losgewaaid. Het bood de toeschouwers een mooie blik op de nieuwste Mercedes-motor die dit weekend debuteert.

Ferrari wordt op Spa-Francorchamps tot de favorieten gerekend, omdat de hoge topsnelheid van het Italiaanse topteam kan worden uitgebuit op de baan door de Ardennen. Vettel temperde donderdag zelf de verwachtingen en zei dat er nog veel valt te verbeteren aan zijn auto.



Mercedes zet in België dus nieuwe motoren in, terwijl ook Honda de Spec 4-krachtbron introduceert. Verstappen beschikt nog niet over de nieuwe motor. Omdat er automatisch een gridstraf volgt als hij de nieuwe Honda inzet, kiest Red Bull er hoogstwaarschijnlijk voor om dat bij de volgende Grand Prix in Italië te doen. Ook Ferrari komt naar verwachting pas in Monza met nieuwe motoren.

De tweede vrije training begint vrijdag om 15.00 uur. Zaterdag is de derde vrije training om 12.00 uur, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De Grand Prix van België gaat zondag om 15.10 uur van start.

Verstappen staat momenteel derde in de WK-stand, met 181 punten, achter Hamilton (250 punten) en Bottas (188 punten). De Grand Prix van België is de eerste van de nog negen resterende races in de tweede seizoenshelft.