Mercedes-coureur Valtteri Bottas verwacht een sterk Ferrari en Red Bull Racing tijdens de Belgische Grand Prix die dit weekend op Spa-Francorchamps wordt verreden.

"Ferrari kan hier echt heel snel zijn, want we hebben al eerder gezien dat ze hard gaan in een rechte lijn. Er zijn hier erg lange rechte stukken", analyseerde de Fin. "En Red Bull verbetert zich op alle soorten banen, dus het wordt zeker geen makkelijk weekend voor ons."

Mercedes heeft veel nieuwe onderdelen meegebracht naar België om de aanvallen van de concurrentie op hun hegemonie af te slaan. "We zitten niet stil, nee", beaamde Bottas. "We hebben een paar nieuwe onderdelen op de auto, waaronder ook een nieuwe motor."

Tijdens de zomerpauze in de Formule 1 mag er niet gewerkt worden aan de auto's, maar wel aan de motoren. Mercedes heeft hard gewerkt om de nieuwe krachtbron klaar te krijgen voor Spa, terwijl bijvoorbeeld Max Verstappen en ook de Ferrari-coureurs pas in Monza hun nieuwe motor krijgen.

Ocon was grote concurrent voor stoeltje bij Mercedes

Het was niet het enige goede nieuws voor Bottas. Op het circuit in de Ardennen werd donderdag ook bekendgemaakt dat hij in 2020 weer voor Mercedes gaat rijden.

"Daar ben ik blij mee, want ik denk dat ons team volgend jaar weer sterk gaat zijn", reageerde de dertigjarige Fin opgelucht. "Ik zie in ieder geval geen reden waarom dat niet zo zou zijn."

Het was geen uitgemaakte zaak dat de vijfvoudig Grand Prix-winnaar mocht aanblijven bij het dominante Mercedes. Toptalent Esteban Ocon stond ook nog onder contract en teambaas Toto Wolff zei eerder dat hij een keuze moest maken tussen Bottas en Ocon. De Franse jongeling stapt nu over naar Renault, waardoor er einde kwam aan de onzekerheid voor Bottas.

"Je weet dat er van alles kan gebeuren in deze sport als je nog geen contract hebt. Zeker als er zo openlijk over de hele situatie wordt gesproken. Dus ik moest wachten tot afgelopen weekend", blikte Bottas terug. De Fin had voor de zekerheid al andere opties achter de hand, mocht hij zijn stoeltje bij Mercedes kwijtraken.

Valtteri Bottas naast Max Verstappen tijdens de persconferentie op Spa-Francorchamps (Foto Pro Shots)

Bottas ziet geen terugval in prestaties

Na een sterke seizoensstart met overwinningen in Melbourne en Bakoe liepen de prestaties van Bottas wat terug. Dat volgde op een zwakke campagne in 2018. Het zorgde voor twijfel over zijn prestaties, waardoor de naam Ocon steeds vaker viel. Bottas zelf vindt niet dat hij een terugval heeft.

"Ik denk wel dat het team en ik het op momenten beter hadden kunnen doen, dat is niets nieuws. Aan het begin van het jaar ging het erg goed, maar volgens mij zijn mijn prestaties nog steeds naar behoren", zei hij stellig.

"Er zijn wat rare races geweest en ik heb wat fouten gemaakt. Maar dat kan gebeuren en ik wil daarvan leren. Ik doe er in ieder geval alles aan om in de tweede seizoenshelft weer zo sterk mogelijk voor de dag te komen", benadrukte Bottas. "Ik geloof echt dat ik in resterende negen races goed kan zijn."

Vrijdag begint het Grand Prix-weekend op Spa met de vrije trainingen (11.00 uur en 15.00 uur), op zaterdag gevolgd door de derde vrije training (11.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) en op zondag de race (15.10 uur).

Lewis Hamilton gaat na 12 van de in totaal 21 races met 250 punten aan kop in de WK-stand en heeft daarmee een ruime voorsprong op Bottas (188 punten) en nummer drie Verstappen (181 punten).