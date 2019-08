Sebastian Vettel hoopt op een kettingreactie in de ontwikkeling van zijn tot nu toe tegenvallende Ferrari om het Mercedes en Red Bull Racing in de resterende negen races echt moeilijk te maken.

"Zo werkt het vaak bij het verbeteren van een auto", zei de Duitser donderdag op het circuit Spa-Francorchamps. "Je past iets aan wat blijkt te werken en dan vallen er vervolgens steeds meer dingen op hun plaats."

Zo snel lijkt het voorlopig nog niet te gaan bij Ferrari, erkent de viervoudig wereldkampioen. "Ik heb hier geen kant-en-klare oplossing die onze auto even een seconde sneller maakt. Zo werkt het helaas niet."

Dat Ferrari aan de slag moet met de auto is duidelijk. De laatste race die Vettel wist te winnen was de Belgische Grand Prix van 2018, inmiddels een jaar geleden. De vorige race in Hongarije was een dieptepunt: de Duitser finishte daar ruim een minuut achter winnaar Lewis Hamilton.

"Dat was pijnlijk ja, want we gingen voluit", vond Vettel zelf ook. "Maar Red Bull heeft laten zien dat het mogelijk is om in een seizoen een gat te dichten", verwees hij optimistisch naar zijn oude team, dat de auto gedurende 2019 sterk wist te verbeteren. "Ze zitten nu dichter bij Mercedes dan wij, dus het is onze taak om aan te sluiten."

Spa en Monza zouden Ferrari goed moeten liggen

De updates aan de auto die Ferrari in Hongarije introduceerde, wisten het grote probleem - te weinig grip in de bochten - nog niet te verhelpen. "Ze werkten wel, maar nog niet genoeg", legde Vettel uit. De Duitser durft het daarom niet aan om zijn team op Spa, dat veel minder scherpe bochten kent dan de Hungaroring, tot de favorieten te rekenen.

"Het klopt dat dit circuit ons net als Monza volgende week veel beter zou moeten liggen. Maar we gaan niet aan kop in het kampioenschap, dus het is een beetje gek om ons als favoriet te bestempelen hier. Daar doe ik dus niet aan", was de Heppenheimer realistisch. "Er zijn hier nog steeds bochten, het is geen dragrace", verwees hij met knipoog naar de zwakte van zijn Ferrari.

Mocht het in Spa en Monza niet lukken, dan dreigt voor Ferrari een seizoen zonder overwinning. Dat gebeurde voor het laatst in 2014. "Al blijf ik erbij dat ik in Canada wel gewonnen heb", zei Vettel, doelend op de straf die hem in Montreal de zege kostte. "En we hadden ook in Bahrein en Oostenrijk moeten winnen, maar dat ging helaas fout."

De laatste zege van Sebastian Vettel was een jaar geleden op Spa-Francorchamps. (Foto: Pro Shots)

Ferrari legt zichzelf veel druk op

Na de Belgische Grand Prix van dit weekend volgt de belangrijkste GP van het jaar voor Ferrari: de thuisrace in Monza. Door de hoge topsnelheid van de Ferrari is het circuit dat bekendstaat als de 'temple of speed' misschien wel de grootste kans voor het Italiaanse team om te winnen.

De druk voor eigen publiek zal daardoor extreem hoog zijn, maar dat is volgens Vettel geen probleem. "Geloof me, de druk die we onszelf opleggen is nog veel hoger."

De Belgische Grand Prix begint vrijdag met de eerste twee vrije trainingen (11.00 uur en 15.00 uur), gevolgd door op zaterdag de derde vrije training (11.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) en op zondag de race (15.10 uur).

Hamilton gaat na twaalf van de in totaal 21 races met 250 punten aan kop in de WK-stand en heeft daarmee een ruime voorsprong op nummer twee Valtteri Bottas (188 punten) en nummer drie Max Verstappen (181 punten).