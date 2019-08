Pierre Gasly weet nog steeds niet precies waarom hij heeft moeten plaatsmaken voor Alexander Albon bij Red Bull Racing. De Fransman rijdt dit weekend in België voor zusterteam Toro Rosso.

Gasly kreeg op 14 augustus om 8.42 uur 's ochtends een belletje van Red Bull-topman Helmut Marko met de boodschap dat hij moest plaatsmaken voor Albon. Die middag werd het nieuws wereldkundig gemaakt.

Marko vertelde Gasly dat Red Bull Ferrari wil verslaan in het constructeurskampioenschap en dat hij die kans groter acht met Albon.

"Het maakt niet uit of ik er begrip voor heb of niet, dat verandert niets aan het besluit. Dus ik heb er verder niet te veel over nagedacht", stelde Gasly donderdag kortaf.

De Normandiër wilde op Circuit Spa-Francorchamps vooral uitstralen dat hij er zin in heeft om weer voor Toro Rosso te rijden. "Wat bij Red Bull is gebeurd, ligt in het verleden."

"Daar kan ik toch niks meer aan veranderen", zei de 23-jarige Gasly. "Ik ben een competitief persoon en wil zo snel mogelijk mijn vorm weer terugvinden."

Gasly: 'Er is iets veranderd, ik weet alleen niet wat'

Toch blikte Gasly nog kort terug op zijn twaalf races bij Red Bull, waarin een vierde plaats op Silverstone zijn beste uitslag was. Zijn teamgenoot Max Verstappen presteerde veel beter met twee zeges en vijf podiumplaatsen.

"Volgens mij ging het de laatste races steeds beter", vond Gasly. "Er werd ook steeds hetzelfde gezegd vanuit Red Bull", verwees hij naar uitspraken van Marko eind juni.

Toen zei de Oostenrijker dat Gasly het seizoen sowieso mocht afmaken bij Red Bull. "Daarna is er iets veranderd, ik weet alleen niet wat", aldus Gasly.

Hongarije was dieptepunt voor Gasly bij Red Bull

Gasly deed verder vooral geheimzinnig over zijn gedwongen vertrek. "Veel dingen die gebeurd zijn bij Red Bull moeten intern blijven. Maar het is klaar nu en ik wil het er verder ook niet over hebben. Het wordt voor Alex in elk geval een mooie kans, want Red Bull is een absoluut topteam."

De matige prestaties van Gasly kenden een dieptepunt in de laatste Grand Prix voor de zomerstop in Hongarije. Verstappen verloor die race, doordat Lewis Hamilton alle ruimte achter zich had om nog een pitstop te kunnen maken.

Een snellere teamgenoot had Verstappen kunnen helpen, maar Gasly reed op ruime achterstand en werd met een ronde achterstand zesde.

Pierre Gasly verkent het Circuit van Spa-Francorchamps op een scooter (Foto: Pro Shots)

Gasly bezoekt Toro Rosso fabriek voor nieuw stoeltje

Deze week reisde Gasly naar de fabriek van Toro Rosso in het Italiaanse Faenza om een stoeltje te laten maken en de nieuwe procedures van het team te leren.

"Het was vrij hectisch in de fabriek om alles onder de knie te krijgen", zei de coureur die vorig jaar al voor Toro Rosso reed. "Ik zal me weer moeten aanpassen, maar ik ben uit de juniorklassen gewend om elk jaar in een andere auto te rijden."

De voormalig Formule 2-kampioen benadrukte uit te kijken naar de resterende negen races met Toro Rosso. "Ik voel me nu best goed en heb veel energie."

Gasly begint vrijdag namens Toro Rosso aan het GP-weekend in België met de eerste twee vrije trainingen (11.00 uur en 15.00 uur), op zaterdag gevolgd door de derde vrije training (11.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) en op zondag de race (15.10 uur).

Hamilton gaat na 12 van de in totaal 21 races met 250 punten aan kop in de WK-stand en heeft daarmee een ruime voorsprong op nummer twee Valtteri Bottas (188 punten) en nummer drie Verstappen (181 punten).