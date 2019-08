Alexander Albon maakt dit weekend op Spa-Francorchamps zijn debuut voor Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen. De Britse Thai is zich ervan bewust dat hij snel zal moeten wennen aan zijn nieuwe omgeving om in de resterende negen races van het seizoen te presteren.

"Het nieuws kwam als een grote verrassing, maar sindsdien heb ik er veel en goed over nagedacht", zei de 23-jarige Albon donderdag tijdens de persconferentie voor de Belgische Grand Prix van zondag.

"Ik moet toegeven dat ik wel een beetje gespannen ben, maar ik ga mijn best doen om het team zo snel mogelijk te leren kennen. En ik ga goed naar Max luisteren, want hij presteert heel goed momenteel", blikte Albon vooruit op de strijd met zijn twee jaar jongere teamgenoot.

"Het wordt niet makkelijk om het tegen Max op te nemen, maar ik probeer zoveel mogelijk mijn eigen ding te doen. Dit is een grote mogelijkheid voor me."

Dat hij nu de onervaren coureur is binnen Red Bull voelt wel vreemd aan, stelde Albon. "Ik weet nog dat Max en ik in 2010 in de karts tegen elkaar raceten. Toen was ik de ervaren man en Max de nieuwkomer. Nu is dat andersom. Dat is wel gek. We hebben zelfs nog wat crashes gehad samen", lachte hij.

Albon ziet nog genoeg ruimte voor verbetering

Om enigszins bekend te raken met de Red Bull reed de in Londen geboren coureur al in de simulator, die in de fabriek in Milton Keynes staat. "Het is wel wennen ja, maar uiteindelijk is het gewoon een auto met vier wielen."

"Ik twijfel ook niet aan mezelf", benadrukte Albon, die wel zei na twaalf races in zijn loopbaan nog veel ruimte voor verbetering te zien. "Maar als ik naar mijn debuut in Melbourne kijk en hoe ik er nu voor sta, is er veel gebeurd."

Albon haalde ook nog even terug hoe hij zijn promotie naar het topteam van Red Bull te horen kreeg. "Ik had een normaal voortgangsgesprek met Helmut Marko in Oostenrijk. Toen werd er op eens gezegd: 'Oh trouwens, je rijdt vanaf België voor Red Bull.'"

Alexander Albon tijdens de persconferentie op het Circuit Spa-Francorchamps (Foto: Pro Shots)

Nieuwe Honda-motor betekent gridstraf voor Albon

De Thai beleeft op Spa-Francorchamps in ieder geval een rustig debuut bij zijn nieuwe team. Tijdens de kwalificatie hoeft hij niet voluit te gaan, omdat er door de introductie van de nieuwe Spec 4-krachtbron van Honda een gridstraf moet worden ingelost en hij daardoor toch achteraan start.

"We gaan daarom tijdens de trainingen veel rijden en ons alleen maar richten op het tempo in de race", blikte Albon voluit. "Al moet ik zeggen dat ik liever voluit aan de kwalificatie had meegedaan. Ik kan in ieder geval niet wachten om te beginnen."

De Belgische Grand Prix begint vrijdag met de eerste twee vrije trainingen (11.00 uur en 15.00 uur), gevolgd door op zaterdag de derde vrije training (11.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) en op zondag de race (15.10 uur).

Hamilton gaat na 12 van de in totaal 21 races met 250 punten aan kop in de WK-stand en heeft daarmee een ruime voorsprong op nummer twee Valtteri Bottas (188 punten) en nummer drie Verstappen (181 punten).