Max Verstappen verwacht dat Red Bull Racing het op Spa-Francorchamps en Monza lastiger met Mercedes en Ferrari gaat krijgen dan in de afgelopen races. Daarna komen een paar circuits waarop de Limburger denkt te kunnen winnen.

"Normaal gesproken zijn Spa en Monza een beetje tricky banen voor ons", gaf Verstappen donderdag te kennen op de persconferentie in aanloop naar de Belgische Grand Prix van zondag.

"In Spa rijd je in het eerste en het laatste deel vol gas en daar komen we nog wat tekort. Het is zaak om met de afstelling van de auto een compromis te vinden tussen het bochtige gedeelte en de snelle stukken."

Na de twee snelle banen in België en Italië (volgende week) volgen met Singapore en Rusland twee races aan waarin de Red Bull-coureur het WK-leider Lewis Hamilton lastiger kan maken.

"Het hangt een beetje van het circuit af. Er komen sowieso nog wat upgrades aan die ons moeten helpen, al doet elk team dat. Ik denk wel dat wij sterk zijn in het ontwikkelen door het seizoen heen."

Verstappen krijgt nieuwe motor waarschijnlijk in Monza

Motorleverancier Honda introduceert in Spa-Francorchamps de nieuwe 'spec-4'-motor, al kan Verstappen daar nog niet over beschikken. Zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon krijgt de nieuwe motor al wel en moet daardoor achteraan starten. Verstappen krijgt de krachtbron hoogstwaarschijnlijk in Italië, en zal dan ook een grid-penalty moeten incasseren.

Verstappen zat donderdag tijdens de persconferentie naast Albon. De twee kennen elkaar al langer en hebben bijvoorbeeld in 2010 tegen elkaar gekart. "Ik heb hem hoog zitten", zei hij over de nog relatief onervaren Thai. "Maar ik had Pierre Gasly ook hoog zitten", voegde hij er nog snel aan toe.

Verstappens Franse oud-teamgenoot hoorde in de zomerstop dat hij na twaalf races plaats moest maken. Albon promoveert van Toro Rosso naar Red Bull, terwijl Gasly de omgekeerde weg bewandelt. "Ik heb zelf ook meegemaakt hoe het is om te promoveren. Als ik zo naar Alex luister heeft hij er erg veel zin", merkte Verstappen.

Max Verstappen en Alexander Albon tijdens de persconferentie op Spa-Francorchamps (Foto: Pro Shots)

Verstappen vindt oranje rookwolken speciaal

Rondom Spa-Francorchamps verzamelen vele duizenden Nederlandse fans zich traditiegetrouw om hun landgenoot aan te moedigen. Zij nemen plaats op de speciale Max Verstappen-tribune.

"Dat is altijd weer fantastisch om te zien", vertelde Verstappen. "Ik kan me herinneren dat ik eens over het lange rechte stuk reed en toen dwars door de oranje rookwolken ging. Dat was erg speciaal."

De Belgische Grand Prix begint vrijdag met de eerste twee vrije trainingen (11.00 uur en 15.00 uur), gevolgd door op zaterdag de derde vrije training (11.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) en op zondag de race (15.10 uur).

Hamilton gaat na 12 van de in totaal 21 races met 250 punten aan kop in de WK-stand en heeft daarmee een ruime voorsprong op nummer twee Valtteri Bottas (188 punten) en nummer drie Verstappen (181 punten).