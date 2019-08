Valtteri Bottas komt ook in 2020 uit voor het Formule 1-team van Mercedes. Dat heeft de renstal van de Fin donderdag bekendgemaakt.

De 30-jarige Bottas rijdt sinds 2017 naast regerend wereldkampioen Lewis Hamilton bij de dominante Duitse renstal. Hij won sindsdien vijf Grands Prix en stond tien keer op pole position.

Teambaas Toto Wolff kondigde eerder aan snel een besluit te nemen over de toekomst van Bottas. De Fin staat doorgaans in de schaduw van Hamilton en Mercedes heeft in Esteban Ocon (22) een talent dat hem zou kunnen vervangen.

Ocon zelf wordt echter nadrukkelijk in verband gebracht met een stoeltje bij het team van Renault, waar hij Nico Hülkenberg zou vervangen in 2020. Die aankondiging wordt dit weekend tijdens de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps verwacht.

Slechte prestaties in 2018

Vooral 2018 was een mager jaar voor Bottas, waarin hij geen enkele Grand Prix wist te winnen. Hamilton won in datzelfde seizoen elf keer. In de laatste vier races van het vorige seizoen verscheen de Fin niet één keer op het podium.



2019 begon een stuk beter voor Bottas, nadat hij de openingsrace in Australië op zijn naam schreeft. Hij won ook nog in Azerbeidzjan, maar moest daarna weer regelmatig zijn meerdere erkennen in zijn Britse teamgenoot. Hierdoor kwamen de geruchten over het vervangen van Bottas weer op gang, mede gevoed door het enkeljarige contract wat hij heeft bij Mercedes.



Wolff zou Ocon beloofd hebben dat hij voor 2020 een stoeltje zou krijgen, bij Mercedes of ergens anders. Nu de Fransman bij zijn landgenoten van Renault lijkt te tekenen, is de weg vrij voor Bottas om te blijven bij Mercedes.

De vrije trainingen voor de Belgische Grand Prix beginnen vrijdag om 11.00 uur. De tweede training is om 15.00 uur. De kwalificatie begint zaterdag om 15.00. De race start zondag om 15.10 uur.