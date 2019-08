Valtteri Bottas heeft donderdag zijn contract verlengd en rijdt ook in 2020 bij Mercedes. Esteban Ocon vertrekt juist bij de Duitse renstal en vervangt volgend jaar Nico Hülkenberg bij Renault.

De dertigjarige Bottas is sinds 2017 als opvolger van Nico Rosberg en teamgenoot van regerend wereldkampioen Lewis Hamilton actief bij het dominante Mercedes. Hij won sindsdien vijf Grands Prix en veroverde tien keer poleposition.

Teambaas Toto Wolff kondigde eerder aan snel een besluit te nemen over de toekomst van Bottas. Hij staat doorgaans in de schaduw van Hamilton en Mercedes had in Ocon (22) een talent dat hem zou kunnen vervangen.

Vooral 2018 was een mager jaar voor Bottas. Hij won geen enkele Grand Prix, terwijl Hamilton wel liefst elf keer zegevierde in een race. Bottas verscheen in de laatste vier Grands Prix van het vorige seizoen zelfs niet één keer op het podium.



2019 begon een stuk beter voor Bottas. Hij won in Australië en Azerbeidzjan, maar moest daarna weer regelmatig zijn meerdere erkennen in Hamilton, waardoor de geruchten over een voortijdig einde bij Mercedes toch weer op gang kwamen.

In 2017 werd Bottas derde in de WK-eindstand, zijn beste resultaat tot dusverre. In het lopende seizoen, dat komend weekeinde wordt voortgezet met de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps, staat Bottas tweede.

Esteban Ocon. (Foto: Pro Shots)

Ocon test- en reservecoureur van Mercedes

Ocon is sinds dit seizoen de test- en reservecoureur van Mercedes. Hij reed in de afgelopen twee seizoenen voor Force India (tegenwoordig Racing Point), waar hij in 2017 ook al de plek innam van Hülkenberg, die toen overstapte naar Renault.

Het opvallendste moment uit de vijftig races durende Formule 1-loopbaan van Ocon vond plaats tijdens de Braziliaanse Grand Prix van 2018, toen hij raceleider Max Verstappen van de baan reed in een poging om zijn ronde achterstand ongedaan te maken.

Ocon geldt als een groot talent en pakte in het verleden onder meer de titel in het Europese Formule 3-kampioenschap (2014) en de GP3 (2015). Zijn beste resultaat in de Formule 1 is twee keer een vijfde plaats. Hij werd in 2017 achtste en in 2018 twaalfde in de WK-stand.

Ocon wordt volgend jaar de teamgenoot van Daniel Ricciardo bij Renault. Het is nog niet bekend waar de toekomst ligt van Hülkenberg, die al 170 races achter zijn naam heeft staan, maar nog nooit op het podium eindigde.

De Belgische Grand Prix begint vrijdag met de eerste twee vrije trainingen (11.00 uur en 15.00 uur), gevolgd door op zaterdag de derde vrije training (11.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) en op zondag de race (15.10 uur).