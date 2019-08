De Grand Prix van Nederland in de Formule 1 wordt volgend jaar op 3 mei gehouden in Zandvoort, zo is donderdag duidelijk geworden bij het bekendmaken door de Formule 1 van de kalender in 2020.

De kalender moet op 4 oktober tijdens een vergadering van de FIA World Motor Sport Council nog wel worden goedgekeurd, maar vooralsnog staan er een niet eerder vertoond aantal van 22 Grands Prix op.

In mei werd al duidelijk dat de Formule 1 volgend jaar terugkeert naar Nederland en Zandvoort. Het circuit van Zandvoort en het Het Formula One Management (FOM) kwamen toen een contract voor drie jaar overeen.

Algemeen directeur Robert van Overdijk van circuit Zandvoort vertelde dinsdag tijdens een informatiebijeenkomst voor bewoners van Zandvoort dat de laatste bocht op het circuit onder handen wordt genomen.

"Dat geeft de coureurs een extra inhaalmogelijkheid en dat is de belangrijkste aanpassing. Alle aanpassingen die we verder gaan doen, zijn binnen de huidige hekken van het circuit."

Ook Grand Prix van Vietnam nieuw op de kalender

Naast de Grand Prix van Nederland, die officieel de Heineken Dutch Grand Prix gaat heten, is de Grand Prix van Vietnam nieuw op de kalender ten opzichte van vorig jaar. In dat land vond in tegenstelling tot Nederland nog nooit een race plaats.

De Grand Prix van Duitsland moet plaatsmaken voor de Grand Prix van Nederland. De race op Hockenheim was dit jaar door de regen bijzonder spectaculair en werd gewonnen door Max Verstappen.

Het 70e seizoen in de Formule 1 begint op 15 maart met, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, de Grand Prix van Australië en eindigt op 29 november wederom met de Grand Prix van Abu Dhabi.

Het huidige seizoen is net over de helft. Lewis Hamilton gaat na twaalf van de in totaal 21 Grands Prix met 250 punten aan de leiding in de WK-stand, voor Valtteri Bottas (188 punten) en Verstappen (181 punten).