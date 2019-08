De Grand Prix van Nederland in Zandvoort wordt volgend jaar op 3 mei verreden, zo is donderdag duidelijk geworden bij de bekendmaking van de Formule 1-kalender van 2020.

De kalender moet op 4 oktober tijdens een vergadering van de FIA World Motor Sport Council nog wel worden goedgekeurd - wat normaal gesproken een formaliteit is -, maar vooralsnog staan er voor het eerst 22 Grands Prix op.

In mei werd al duidelijk dat de Formule 1 volgend jaar terugkeert naar Nederland en Zandvoort. Het circuit van Zandvoort en het Formula One Management (FOM) kwamen toen een contract voor drie jaar overeen.

Algemeen directeur Robert van Overdijk van Circuit Zandvoort vertelde dinsdag tijdens een informatiebijeenkomst voor bewoners van Zandvoort dat de laatste bocht op het circuit onder handen wordt genomen.

"Dat geeft de coureurs een extra inhaalmogelijkheid en dat is de belangrijkste aanpassing. Alle aanpassingen die we verder gaan doen, zijn binnen de huidige hekken van het circuit."

Vergunningstraject nog niet voltooid

Het vergunningstraject voor de Grand Prix in Zandvoort is overigens nog niet voltooid. Door een uitspraak van de Raad van State zou de komst van de Formule 1 naar de badplaats nog op losse schroeven kunnen komen te staan.

De Raad van State oordeelde eind mei namelijk dat het werken met het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Europese wetgeving en dat naar andere manieren moet worden gezocht om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Wel is het zo dat projecten waarbij stikstof wordt uitgestoten alsnog doorgang kunnen vinden als er geen alternatieven zijn, ze van openbaar belang zijn of als aantasting door de natuur wordt gecompenseerd.

Ook Grand Prix van Vietnam nieuw op de kalender

Naast de Grand Prix van Nederland, die officieel de Heineken Dutch Grand Prix gaat heten, is de Grand Prix van Vietnam nieuw op de kalender ten opzichte van vorig jaar. In dat land vond in tegenstelling tot in Nederland nog nooit een race plaats.

De Grand Prix van Duitsland moet zoals verwacht plaatsmaken voor de Grand Prix van Nederland. De race op Hockenheim was dit jaar door de regen bijzonder spectaculair en werd gewonnen door Max Verstappen.

Het is voor het eerst in 35 jaar dat er een Formule 1-race in Nederland zal worden gehouden. De laatste keer was in 1985, toen drievoudig wereldkampioen Niki Lauda zegevierde op het circuit van Zandvoort.

Het zeventigste seizoen van de Formule 1 begint op 15 maart met - zoals de laatste jaren gebruikelijk is - de Grand Prix van Australië en eindigt op 29 november wederom met de Grand Prix van Abu Dhabi.