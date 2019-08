Alexander Albon begint zijn eerste race voor Red Bull zondag vanaf de achterhoede. De Thai krijgt een gridstraf voor de Grand Prix van België, omdat hij gebruikmaakt van een update van de Honda-motor.

"We introduceren in België de Spec 4-motor", zegt technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda. "Zoals gewoonlijk hebben we ons vooral gericht op het verbeteren van de betrouwbaarheid en de prestaties van de krachtbron om betere resultaten te boeken."

Het is de derde motor-update van het seizoen voor Honda. Niet alleen Albon, maar ook Daniil Kvyat zal in België met de nieuwe krachtbron rijden. De coureur van Toro Rosso moet daardoor eveneens vanuit de achterhoede starten.

Max Verstappen maakt geen gebruik van de Spec 4-motor en voorkomt daarmee een gridstraf in België. De verwachting is dat de 21-jarige Nederlander in de Grand Prix van Italië volgende week met de nieuwe krachtbron gaat rijden, omdat het op het circuit van Monza makkelijker is om vanuit de achterhoede naar voren te komen.

Albon vervanger Gasly bij Red Bull

De 23-jarige Albon staat voor zijn eerste race voor Red Bull, dat hem na het einde van de eerste seizoenshelft overhevelde vanaf zusterteam Toro Rosso om Pierre Gasly te vervangen. De Fransman presteerde ondermaats in de eerste maanden van het seizoen en moet nu dus voor Toro Rosso rijden.

Van de eerste twaalf races dit jaar eindigde Albon vijf keer in de top tien (Grands Prix van Bahrein, China, Monaco, Duitsland en Hongarije). Met zestien punten bezet Albon de vijftiende plek in de WK-stand.

De Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps is de eerste race van de tweede seizoenshelft. De coureurs genoten na de race in Hongarije op 4 augustus van de zomerstop.