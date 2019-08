Alexander Albon heeft het gevoel dat hij goed voorbereid aan zijn avontuur bij Red Bull Racing begint. De Thai staat dit weekend in Spa voor zijn debuut bij de Oostenrijkse renstal.

De 23-jarige coureur is voor de rest van het seizoen de vervanger van Pierre Gasly, die in de Red Bull ondermaats presteerde. De Fransman rijdt vanaf de Grand Prix van België weer voor Toro Rosso, waar hij vorig jaar ook al voor uitkwam.

Met Albon hoopt Red Bull een tweede rijder te hebben die erin slaagt om Max Verstappen iets meer partij te bieden. Gasly kwam eigenlijk nooit in de buurt van de Nederlander, die twee races won. Bovendien slaagde hij er niet in om het de concurrentie (Mercedes en Ferrari) lastig te maken.

Albon heeft de afgelopen weken in de simulator zijn nieuwe auto al kunnen testen. "We hebben ons zo goed als mogelijk voorbereid in de simulator", zegt hij woensdag op de site van Red Bull. "Hier in Spa gaat het erom dat ik alle procedures onder de knie krijg en het team leer kennen."

Alexander Albon is vanaf de Grand Prix van België teamgenoot van Max Verstappen. (Foto: Pro Shots)

'Max laat zien wat er mogelijk is'

De Britse Thai, die bij Toro Rosso al zestien WK-punten pakte, noemt de stap van het zusterteam naar Red Bull Racing groot. "Maar ik heb vaker dit soort stappen gezet, dus in dat opzicht maak ik me geen zorgen."

Albon ziet het vooral als een enorme kans die hij met beide handen aan wil grijpen. "Niet iedereen krijgt de kans om al zo vroeg in zijn loopbaan in een auto te kunnen rijden waarin je races kan winnen. Ik wil zien wat het verschil met Toro Rosso is, want Max heeft laten zien wat er allemaal mogelijk is."

De coureur rekent erop dat hij donderdag direct onder vuur wordt genomen door de media. "Er komt een hoop aandacht bij kijken, maar ik probeer met beide benen op de grond te blijven staan en richt me op mijn taak. Ik weet dat dit mijn eerste weekend is, dus ik moet alles nog onder de knie krijgen. Hopelijk is het 't begin van meer."

Vier jaar geleden eindigde Albon (rechts) als derde in de Formule 3-race op Spa. Charles Leclerc (midden) won toen. (Foto: Getty Images)

Albon stond al eens op podium in Spa

Albon noemt het een voordeel dat hij in Spa kan beginnen bij Red Bull, aangezien hij al vaker op de baan in de Belgische Ardennen heeft gereden. Hij stond vorig jaar in de Formule 2 nog op het podium in Spa-Francorchamps. Dat lukte hem vier jaar geleden ook al in de Formule 3.

"Het is een heel toffe baan, die iedereen geweldig vindt. Het is echt een rijderscircuit, waar je je weinig fouten kan permitteren. Er liggen weinig uitloopstroken en op sommige plekken betekent een fout dat je in de muur belandt. Coureurs genieten daarvan."

Albon maakt vrijdag tijdens de eerste vrije training vanaf 11.00 uur zijn eerste officiële meters voor Red Bull Racing. De tweede training staat om 15.00 uur op het programma. Zaterdag zijn de derde training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur), gevolgd door de race (15.10 uur) op zondag.