Op Circuit Spa-Francorchamps wordt komend weekend het Formule 1-seizoen hervat. Autocoureur Ho-Pin Tung beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van België.

Max Verstappen was ijzersterk in het slot van de eerste seizoenshelft met twee zeges en zijn eerste poleposition. Kan hij ook in België winnen?

Ho-Pin Tung: "Hij zal zeker meedoen om de podiumplaatsen, maar om te winnen moet alles meezitten. Spa is een powercircuit, vooral in de eerste en derde sector wordt er veel op topsnelheid gereden. Daarin is Ferrari het best en Mercedes zal hier natuurlijk ook weer goed zijn. Verstappen zal wat moeten compenseren."

"Het mooie in Spa is dat je er met verschillende afstellingen qua downforce (neerwaartse druk, red.) kan rijden. De tweede sector heeft wel enkele trage bochten en als je ervoor kiest om met veel downforce te rijden, dan is je rondetijd ongeveer gelijk ten opzichte van een auto die in de afstelling voor topsnelheid kiest. Zeker als het regent - en dat doet het in Spa nogal eens - dan is een auto met hoge downforce in het voordeel."

Max Verstappen in GP België 2015 (Toro Rosso): achtste

2016 (Red Bull): elfde

2017 (Red Bull): uitgevallen

2018 (Red Bull): derde

Sebastian Vettel won vorig jaar in Spa, nog altijd zijn laatste zege. Maakt hij kans om hier weer te winnen?

"Ja, samen met Monza is dit wel het circuit dat in de tweede seizoenshelft het meest geschikt is voor Ferrari. Vettel en zijn teamgenoot Charles Leclerc hebben dit jaar al een aantal keer in winnende positie gereden, maar door pech en eigen fouten hebben ze nog niet gewonnen."

"Van alle teams binnen de Formule 1 is de druk bij Ferrari het hoogst als het niet goed gaat. Na de wintertesten voor het begin van het seizoen leek Ferrari het sterkste team. Maar het seizoen is tot nu toe één grote teleurstelling. Op Spa en Monza zal de druk op Vettel en Leclerc enorm hoog zijn."

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Max Verstappen vorig jaar op het podium in Spa. (Foto: Pro Shots)

Er is al veel gezegd en geschreven over de coureurswissel bij Red Bull Racing. Denk je dat Alexander Albon er in België direct staat als opvolger van de zwak presterende Pierre Gasly?

"Ik denk dat hij nog wat tijd nodig heeft. Verstappen is natuurlijk een uitzondering, maar er zijn in het verleden nauwelijks coureurs geweest die halverwege een seizoen bij een team instroomden en het meteen goed deden."

"Ik vind het erg interessant om te zien hoe Albon met de druk omgaat. Mensen kijken nu heel anders naar hem, omdat hij een auto heeft die races kan winnen. Gasly deed het bij Toro Rosso ook goed, maar bij Red Bull is hij geen moment uit de verf gekomen. Het is ook moeilijk om teamgenoot van Verstappen te zijn, die zo goed presteert. Je wordt altijd als eerste met je teamgenoot vergeleken."

Starttijden GP België Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

De zomerpauze van vier weken is achter de rug. Hoelang duurt het voordat coureurs weer het goede gevoel in de auto terugvinden na zo'n onderbreking?

"Dat heb je na één ronde weer terug. Maandag was de zomerpauze officieel voorbij en gingen alle fabrieken weer open. Ik weet zeker dat vrijwel alle coureurs meteen zijn gaan simracen. Als ze vrijdag aan de eerste training beginnen, zijn ze meteen weer scherp."

"Het is niet voor niets dat die verplichte zomerpauze is ingesteld. Formule 1 is een extreem intensieve sport. Iedereen heeft de batterij kunnen opladen om mentaal weer fris aan de tweede seizoenshelft te beginnen."

Plattegrond van Circuit Spa-Francorchamps.

Tot slot: Verstappen en sommige andere coureurs noemen Spa hun favoriete circuit. Kun je uitleggen wat er zo gaaf is aan deze baan?

"Het is een circuit dat de rijders echt uitdaagt. Goede coureurs kunnen hier het verschil maken. De eerste en derde sector kun je op volle snelheid rijden, zeker in de kwalificatie met een lege tank. Tijdens de race met een volle tank is dat anders."

"Bovendien speelt bandenslijtage een grote rol, met name de achterbanden krijgen het zwaar te verduren. Het is het langste circuit op de kalender. Op televisie zie je dat niet zo goed, maar er is een hoogteverschil van ruim 80 meter, dat maakt het rijden er spectaculair."