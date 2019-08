De Grand Prix van Spanje staat ook in 2020 op de Formule 1-kalender. Formula One Management (FOM) meldt dinsdag dat het aflopende contract met Circuit de Barcelona-Catalunya met een een jaar is verlengd.

Hoewel de voorlopige kalender nog niet is bekendgemaakt, lijkt het Formule 1-seizoen van volgend jaar uit een recordaantal van 22 races te bestaan. De aflopende contracten van Silverstone (Groot-Brittannië), Monza (Italië) en Mexico werden eerder al verlengd.

Het Duitse Hockenheim lijkt van de kalender te verdwijnen, terwijl de Grand Prix van Nederland (Zandvoort) en de Grand Prix van Vietnam (Hanoi) worden toegevoegd. Dit seizoen werken de coureurs in totaal 21 Grands Prix af.

De eerste Formule 1-race op Spaanse bodem werd in 1951 gehouden. Sinds 1991 is Circuit de Catalunya-Barcelona onafgebroken gastheer van de Grand Prix. Tijdens de winter wordt de baan door de teams gebruikt als testcircuit.

FOM meldt niet de exacte datum van de Spaanse Grand Prix, maar het is aannemelijk dat de race - net als in de afgelopen seizoenen - in mei zal worden gehouden.

Circuit de Barcelona-Catalunya wordt in de winter gebruikt als testcircuit. (Foto: Red Bull Content Pool)

Spanje mogelijk ook na 2020 op kalender

"De beslissing om onze samenwerking te verlengen, heeft te maken met onze strategie om dicht bij de Europese roots van de Formule 1 te blijven", aldus Formule 1-baas Chase Carey in een persbericht.

"In de komende maanden gaan we bespreken of we ook in de jaren na 2020 onze samenwerking kunnen voortzetten."

De Spaanse Grand Prix werd in mei van dit jaar gewonnen door Lewis Hamilton. Max Verstappen eindigde als derde.

Het Formule 1-seizoen wordt komend weekend na vier weken zomerstop hervat met de race in België op Spa-Francorchamps.