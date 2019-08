Max Verstappen stelt dat Red Bull Racing dankzij motorleverancier Honda geen angst meer heeft voor snelle circuits. De stal van de Nederlander kwam in de afgelopen seizoenen meestal tekort op hogesnelheidsbanen, maar volgens Verstappen is dat nu niet meer het geval.

"Vorig jaar misten we vermogen. Daardoor was het op snelle circuits best pijnlijk", aldus de 21-jarige Verstappen dinsdag bij Motorsport.com.

"Dit jaar zitten we dichter bij Mercedes. Ferrari vliegt nog steeds op de rechte stukken, maar zij hebben minder neerwaartse druk. We zien er tegen Ferrari dus ook prima uit, al hebben zij door die rechte stukken soms nog wel een voordeel. Zoals op Silverstone en Hockenheim bijvoorbeeld, dat was eigenlijk een perfecte baan voor hen."

Red Bull verruilde motorleverancier Renault afgelopen winter voor Honda. Met de Japanse krachtbron achter in zijn auto beleefde Verstappen de beste eerste seizoenshelft uit zijn Formule 1-loopbaan. Hij boekte al twee zeges en staat met 181 punten derde in het kampioenschap, achter Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (250) en Valtteri Bottas (188).

Verstappen kent met motorleverancier Honda de beste seizoensstart uit zijn loopbaan. (Foto: Pro Shots)

'Kunnen auto nog meer verbeteren'

Ondanks de progressie die Red Bull met Honda heeft geboekt, is Verstappen nog niet volledig tevreden. "We weten dat we onze auto nog verder kunnen verbeteren. En op motorisch vlak pusht Honda nog steeds hard."

"We weten wat er voor de komende races aan zit te komen, maar dat gaat allemaal heel afgemeten en zonder het nemen van grote risico's. We zullen dus niet ineens een motorisch probleem krijgen doordat ze gekke dingen hebben gedaan. Het verloopt allemaal gestructureerd."

Naast de snelheid heeft Honda ook de betrouwbaarheid op orde. Verstappen haalde dit seizoen in alle twaalf Grands Prix tot dusver de finish.

Red Bull-teambaas Christian Horner en Honda-directeur Toyoharu Tanabe. (Foto: Red Bull Content Pool)

Ook Horner ziet progressie

Red Bull-teambaas Christian Horner sluit zich aan bij de woorden van zijn coureur. "We hebben op verschillende circuits een stap voorwaarts gezet."

"In Oostenrijk speelde vermogen een grote rol en op Silverstone ook. We waren op beide circuits competitief. In Hockenheim waren we bovendien erg sterk in de kwalificatie en beschikten we in de race over de snelste auto."

Tijdens de komende twee Grands Prix kan Red Bull op hogesnelheidsbanen laten zien hoeveel progressie het daadwerkelijk heeft geboekt. Zondag wacht de Grand Prix van België, terwijl een week later de race in het Italiaanse Monza op het programma staat.