Honda-directeur Masashi Yamamoto is lovend over Max Verstappen. De topman vindt dat de Red Bull Racing-rijder een groot aandeel heeft in de progressie die de motorleverancier boekt in de Formule 1.

"Hij is van heel grote waarde voor ons. Het is heel belangrijk om iemand als Verstappen aan boord te hebben", zegt Yamamoto donderdag tegen Autosport.com over de vooruitgang van Honda.

In de beginfase van het eerste seizoen met een Honda-krachtbron was het verschil tussen Red Bull en de concurrenten Mercedes en Ferrari aanzienlijk, maar twee updates hebben ervoor gezorgd dat het gat halverwege 2019 is verkleind.

"Verstappen is natuurlijk heel goed in racen, maar ook in zijn communicatie met de engineers en het analyseren van de data", zegt de Honda-directeur. "Hij geeft concrete feedback over het chassis en de motor. Hij is voortreffelijk."

Verstappen eindigde in iedere race van het seizoen in de top vijf en won de Grands Prix van Oostenrijk en Duitsland. Zijn zege van eind juni op de Red Bull Ring was de eerste zege van Honda in de Formule 1 sinds 2006.

Honda-directeur Masashi Yamamoto. (Foto: Pro Shots)

Red Bull na zomerstop verder met Albon

Toyoharu Tanabe, de technisch directeur van Honda, liet dinsdag ook al weten blij te zijn met de prestaties. "We hebben heel hard gewerkt om het gat te verkleinen en dat is gelukt", zei hij.

In tegenstelling tot Verstappen kende teamgenoot Pierre Gasly een zeer teleurstellende eerste seizoenshelft bij Red Bull. De Fransman werd anderhalve week geleden teruggezet naar Toro Rosso, terwijl Alexander Albon doorschuift.

Het Formule 1-seizoen is op 1 september in België na een zomerstop van vier weken toe aan de dertiende race van het seizoen. Daarna volgen de Grands Prix van Italië, Singapore, Rusland, Japan, Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi.