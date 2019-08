Technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda kijkt met een goed gevoel terug op de eerste helft van het Formule 1-seizoen. De Japanner vreesde begin dit jaar dat Red Bull Racing en Toro Rosso het een stuk moeilijker zouden krijgen.

"Bij de testweken in Barcelona en de eerste Grand Prix in Australië zag ik een grote kloof tussen onze prestaties en de topresultaten", zegt Tanabe dinsdag tegen Autosport. "We hebben heel hard gewerkt om dat gat te verkleinen. Dat is gelukt, al is er nog steeds sprake van een verschil."

Red Bull rijdt dit seizoen voor het eerst met een Honda-motor, nadat het Oostenrijkse team na een jarenlange samenwerking afscheid nam van Renault als leverancier. Het verschil met Mercedes en Ferrari was begin dit seizoen nog aanzienlijk, maar mede dankzij twee upgrades werd die marge teruggebracht.

Max Verstappen, die elke race tot dusver in de top vijf eindigde, toonde die progressie van de Honda-motor door de Grands Prix in Oostenrijk en Duitsland op zijn naam te schrijven. Zijn zege op de Red Bull Ring eind juni betekende voor Honda de eerste overwinning in de Formule 1 sinds 2006.

Max Verstappen bezorgde Honda tot dusver twee overwinningen. (Foto: Pro Shots)

'We verlangen meer dan huidige resultaten'

Daarbij komt dat Daniil Kvyat Toro Rosso in Duitsland een verrassende podiumplek bezorgde en Verstappen in Hongarije voor het eerst in zijn loopbaan poleposition veroverde. "De overwinningen van Max zijn mooi en het is ook een goed teken dat Toro Rosso op het podium is geëindigd", aldus een tevreden Tanabe.

"Tot dusver gaat het dan ook beter dan ik had verwacht. Toch verlangen we naar meer dan onze huidige resultaten, al weet ik dat dat niet makkelijk zal worden. Ons doel is en blijft om de wereldtitel te veroveren en daar zijn we ver van verwijderd."

De coureurs genieten op dit moment van de zomerstop in de Formule 1. Het seizoen wordt op zondag 1 september vervolgd met de Grand Prix van België. Lewis Hamilton gaat na twaalf races fier aan de leiding in de WK-stand, gevolgd door zijn teamgenoot bij Mercedes Valtteri Bottas en Verstappen.