Helmut Marko vindt dat hij geen andere keuze had dan Pierre Gasly te vervangen bij Red Bull Racing. Volgens de topadviseur was er geen enkel zicht op verbetering.

Het team van Max Verstappen koos er maandag voor om Alexander Albon van zusterteam Toro Rosso de kans te geven. De teleurstellend presterende Gasly bewandelt de omgekeerde weg.

"Gasly had problemen omdat hij plekken verloor en niet graag inhaalt. Daarom móésten we reageren en Albon de kans geven bij Red Bull", zegt de 76-jarige Marko tegen Bild.

"Hij rijdt een enorm goed seizoen en perst bij Toro Rosso het maximale uit de auto. We zien volgend jaar wel wie er naast Verstappen rijdt."

Gasly werd in de winter van Toro Rosso naar Red Bull gepromoveerd om de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo op te volgen. De 23-jarige Fransman pakte slechts 63 punten tegenover 181 voor Verstappen.

'Honda levert meer vermogen dan we dachten'

Met Verstappen en Albon als duo heeft Marko veel vertrouwen in de tweede helft van het Formule 1-seizoen, ook omdat de nieuwe motorleverancier Honda hem behoorlijk verrast.

"We hebben een auto gebouwd met te weinig downforce, maar hebben onderschat hoeveel vooruitgang Honda heeft geboekt. Ze hebben meer vermogen geleverd dan we dachten", aldus de Oostenrijker.

"In de laatste races zaten we bijna op hetzelfde niveau als Mercedes en we hebben Ferrari ingehaald. Ik denk dat we in de tweede helft van het seizoen op ieder circuit mee zullen doen."

Het Formule 1-seizoen gaat op 1 september verder met de Grand Prix van België, waarna ook nog wordt geracet in Italië, Singapore, Rusland, Japan, Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi.