Max Verstappen heeft na de zomerstop met de komst van Alexander Albon een nieuwe teamgenoot, doordat Pierre Gasly is teruggezet naar Toro Rosso. Voormalig Formule 1-coureur en Ziggo Sport-analyticus Robert Doornbos beantwoordt vijf vragen over de situatie bij Red Bull Racing.

Was de situatie van Gasly écht onhoudbaar?

"Het laatste weekend voor de zomerstop in Hongarije was echt de nekslag. Het verschil tussen Gasly en Verstappen op zaterdag was nog nooit zó groot, waardoor er op zondag een wonder moest gebeuren. Voor Red Bull was het toen klaar. Helmut Marko (de topadviseur bij Red Bull Racing, red.) is iemand die op zo'n moment de knoop gewoon doorhakt."

"De Formule 1 is net als het bedrijfsleven: er worden doelen gesteld en die moeten behaald worden, waarbij het om heel veel geld gaat. Met name bij de constructeurstitel. Met een betere tweede coureur had Red Bull nu al Ferrari te pakken gehad en dat scheelt tientallen miljoenen euro's. De excuses waren op voor Gasly."

Is de keuze voor Albon logisch?

"Ik vind het een wijze beslissing van Red Bull. Ze kunnen het nu een aantal races met Albon proberen. Wordt dat geen succes, dan hebben ze altijd nog Daniil Kvyat van Toro Rosso als ervaren man achter de hand. Kvyat is heel sterk teruggekomen in de Formule 1. Hij heeft de rust gevonden en dat is een groot verschil met hoe hij eerder was."

"Het wordt een sprong in het diepe voor Albon. Hij is een van de minst ervaren coureurs bij Red Bull, maar dat zegt niks. Verstappen zat drie jaar geleden in dezelfde situatie, maar won zijn eerste race voor Red Bull en de rest is geschiedenis. Albon zal dromen van zo'n scenario, maar als hij binnen een paar tienden van Verstappen kan blijven, gaat hij al een zonnige toekomst tegemoet."

Wat betekent de coureurswissel voor Verstappen?

"Ik denk dat het voor hem letterlijk niets uitmaakt. Het enige wat hij zal denken is: fijn als het team meer punten haalt, dan halen we meer geld binnen om de auto van volgend jaar te kunnen ontwikkelen. De fouten van Gasly hebben hem wel veel gekost. Gasly crashte in het begin van het seizoen een paar keer en daardoor liep de ontwikkeling van Red Bull vertraging op."

"Verstappen en Daniel Ricciardo pushten elkaar vorig jaar bij Red Bull en dat is ook wel belangrijk, maar een extreem talent als Verstappen kan het beste uit zichzelf halen."

Top vijf WK-stand bij de constructeurs 1. Mercedes - 438 punten

2. Ferrari - 288 punten

3. Red Bull Racing - 244 punten

4. McLaren - 82 punten

5. Toro Rosso - 43 punten

Is er voor Albon überhaupt eer te behalen naast Verstappen?

"Zeker. Als hij dichterbij kan blijven dan Gasly, is hij waardevoller voor het team. Geen enkel team heeft nu eenmaal twee topcoureurs, want dat gaat niet goed. Je hoeft niet toe te geven dat je tweede rijder bent, maar moet wel laten zien dat je er bent."

"Als Gasly 'gewoon' binnen twee tienden van Verstappen was gebleven, was dat prima geweest. Maar door het grote verschil kon Red Bull strategisch niets. Het enige wat Albon eigenlijk moet doen, is zijn hoofd naar beneden houden en zo hard mogelijk het gas intrappen."

Max Verstappen (links) en Alexander Albon. (Foto: Pro Shots)

Gaan we Gasly nog terugzien als topcoureur?

"Mentaal heeft hij een enorme tik gehad en hij heeft nu nog twee weken om daar over na te denken. De stap terug naar Toro Rosso kan hem wel goed doen, want daar is de druk veel minder dan bij Red Bull, waar je voor een titelkandidaat rijdt en er veel meer mensen werken. Dat voelt heel anders."

"Het is voor Gasly een lifeline dat hij zich nu herpakt, rust vindt en geen domme dingen zegt tegen de pers, al is hij niet het grootste talent dat we ooit gezien hebben. Ik vind zijn landgenoot Esteban Ocon bijvoorbeeld veel getalenteerder en sneller. Gasly moet nu gaan rijden voor wat hij waard is."