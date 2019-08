Max Verstappen hoopt dat zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon het goed gaat doen bij Red Bull Racing. Het team besloot maandag om de Toro Rosso-rijder door te schuiven ten koste van Pierre Gasly.

"Natuurlijk is het jammer voor Pierre, maar het maakt mij persoonlijk niet veel uit wie mijn teamgenoot is", zegt Verstappen vanaf zijn vakantieadres in een korte reactie tegen De Telegraaf.

De Limburger hoopt vooral dat de coureurswissel een positieve uitwerking heeft. "Het gaat erom dat we beter gaan presteren met de andere auto en daardoor meer punten binnenhalen voor het team."

De 23-jarige Gasly kende een zeer moeizame eerste seizoenshelft namens Red Bull, waarin hij zich in tegenstelling tot Verstappen niet kon mengen in de top. Formule 1-debutant Albon maakte bij Toro Rosso juist een goede indruk.

Albon: 'Enorme sprong in het diepe'

Albon gold als karter als groot talent, maar leek als autocoureur geen grote toekomst tegemoet te gaan. De Britse Thai bemachtigde begin dit seizoen echter toch een stoeltje bij Toro Rosso.

"Het is onwerkelijk dat ik nu deze kans krijg. Ik kan Red Bull niet genoeg bedanken voor het geloof in mij. Het is een enorme sprong in het diepe, maar ik heb mijn zwembroek aan", grapt Albon op Instagram.

"Ik bedank iedereen bij Toro Rosso en vooral teambaas Franz Tost voor de kans in de Formule 1 en de onvoorwaardelijke steun in mijn debuutjaar."

Het Formule 1-seizoen gaat na een vakantieperiode van vier weken op 1 september verder met de Grand Prix van België. In de WK-stand leidt Lewis Hamilton van Mercedes, voor teamgenoot Valtteri Bottas en Verstappen.