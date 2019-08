Pierre Gasly is zeker niet de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die tijdens een seizoen moet vertrekken. De teamgenoot van Max Verstappen werd maandag door Red Bull Racing teruggezet naar Toro Rosso om plaats te maken voor Alexander Albon. Onder anderen deze vijf coureurs gingen Gasly in het verleden voor.

Daniil Kvyat in 2016

Red Bull staat erom bekend harde maatregelen niet te schuwen. In 2016 moest Daniil Kvyat al na vier races plaatsmaken voor Verstappen, die direct geschiedenis schreef door bij zijn debuut in Spanje op achttienjarige leeftijd de jongste winnaar ooit te worden van een Grand Prix.

Kvyat stond in zijn voorlaatste GP voor Red Bull nog op het podium met een derde plaats in China. Daar haalde hij zich wel de woede van Ferrari-coureur Sebastian Vettel op de hals, die Kvyat na een gewaagde actie in de eerste bocht een torpedo noemde. Zelfs op het podium maakten de twee daar nog ruzie over en de bijnaam 'Torpedo' plakt nog altijd aan Kvyat.

Na zijn terugkeer naar Toro Rosso presteerde Kvyat ondermaats, waardoor hij eind 2017 moest vertrekken. Na een jaar als simulatiecoureur bij Ferrari keerde hij in 2019 terug bij het zusterteam van Red Bull. Hij behaalde dit jaar de tweede podiumplaats in de geschiedenis van de renstal door derde te worden in Duitsland. Opvallend is dat hij beter presteert dan Albon (27 WK-punten om 16) en in dat opzicht een logischere opvolger leek voor Gasly dan de Britse Thai.

Daniil Kvyat moest in 2016 plaatsmaken voor Max Verstappen. (Foto: Pro Shots)

Nick Heidfeld in 2011

Nadat Robert Kubica door een zwaar rally-ongeluk in de winter langdurig uitgeschakeld was, gaf Renault in 2011 de kans aan Nick Heidfeld en Bruno Senna om zich te bewijzen tijdens testdagen. De keuze viel op de ervaren Duitser, die aan zijn twaalfde seizoen in de Formule 1 begon.

Na de tweede race van het jaar in Maleisië stond Heidfeld met een derde plek op het podium, maar sindsdien werden zijn prestaties alleen maar minder. Nadat zijn auto in Hongarije in brand vloog, was de maat vol voor Renault.

Heidfeld moest plaatsmaken voor het neefje van Formule 1-legende Ayrton Senna, die enkele miljoenen aan sponsorgeld meenam. De Duitser was het daarmee oneens en spande een rechtszaak aan tegen het team. Beide partijen kwamen uiteindelijk een schikking overeen. Heidfeld zou nooit meer terugkeren in de Formule 1.

Nick Heidfeld wilde een rechtszaak aanspannen na zijn ontslag. (Foto: Pro Shots)

Jarno Trulli in 2004

De Italiaan Jarno Trulli boekte in mei 2004 in Monaco zijn (zo zou later blijken) enige zege in 252 Grands Prix, maar moest negen races later al vertrekken bij Renault. Hij had te horen gekregen dat hij in 2005 niet meer voor het team zou rijden. Hij was al een contract met Toyota overeengekomen, toen teambaas Flavio Briatore hem drie races voor het einde ontsloeg.

"Ik moet Trulli wegsturen uit respect voor het team en zijn medewerkers", zei Briatore in Gazzetta dello Sport. "Iedereen bij Renault geeft 100 procent en we hebben een luie coureur die liever niets meer met het team te maken heeft."

Trulli miste maar één race en maakte het seizoen 2004 af bij Toyota. Daarna reed de Italiaan nog zeven jaar in de Formule 1.

Jarno Trulli werd door teambaas Flavio Briatore "lui" genoemd. (Foto: Pro Shots)

Jan Magnussen in 1998

Jan Magnussen, de vader van huidig Formule 1-coureur Kevin Magnussen, moest na anderhalf jaar bij Stewart plaatsmaken voor Jos Verstappen. De vader van Max Verstappen kon daardoor voor zijn vijfde Formule 1-team in vijf jaar gaan rijden.

Magnussen gold als supertalent na een uitstekend jaar in de Formule 3. Bij Stewart reed hij slechts eenmaal in de punten, uitgerekend in zijn allerlaatste race in de Formule 1.

Aanleiding voor zijn vertrek was een incident waarbij hij teamgenoot Rubens Barrichello hinderde tijdens de kwalificatie. Wat ook meespeelde, was Magnussens ongeïnteresseerde houding toen teambaas en Formule 1-legende Jackie Stewart de coureur in een personenauto rondreed op een circuit om te laten zien hoe hij zijn prestaties zou kunnen verbeteren. Eerder had Stewart de Deen nog bestempeld als "de nieuwe Senna".

Jan Magnussen kon de stempel van "de nieuwe Senna" niet waarmaken. (Foto: ANP)

Alain Prost in 1991

De Franse Formule 1-legende Alain Prost had al een contract voor 1992 bij Ferrari en was naar verluidt ook in beeld om na zijn carrière een prominente rol in de directie van het Italiaanse team te spelen, maar het liep volledig anders.

Na een vierde plaats in de Grand Prix van Japan, de voorlaatste van het jaar, sprak Prost van "een verschrikkelijke rit in een vrachtwagen. Ik heb het hele seizoen al de gebreken aan deze auto aangegeven, maar niemand bij Ferrari wil luisteren."

Na die openlijke kritiek werd de toen drievoudig wereldkampioen op staande voet ontslagen. Dat was hem in 1982 ook overkomen bij Renault. In 1993 keerde Prost voor één jaar terug in de Formule 1 bij Williams en werd hij prompt voor de vierde keer wereldkampioen.

Alain Prost noemde de auto van Ferrari "een vrachtwagen". (Foto: ANP)