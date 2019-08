Red Bull Racing maakte maandag bekend dat Alexander Albon de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen is en dat de teleurstellend presterende Pierre Gasly wordt teruggezet naar Toro Rosso. Een profiel van Albon, die blijft verbazen in zijn eerste jaar in de Formule 1.

Dat de 23-jarige Britse Thai Albon zich nu coureur van Red Bull mag noemen, is een klein wonder. Een jaar geleden leek de hoop op een carrière in de Formule 1 namelijk vervlogen.

Albon deed in 2018 namens Driot-Arnoux Motorsport lang mee om de titel in zijn tweede opeenvolgende jaar als Formule 2-coureur. Hij moest genoegen nemen met een derde plek achter George Russell en Lando Norris, die allebei werden opgepikt door een Formule 1-team.

Rond Albon - tussen 2013 en 2015 onderdeel van het talentenprogramma bij Red Bull - bleef het stil, waarop hij bij Nissan tekende voor een seizoen in de Formule E. Dat contract werd in november vorig jaar tóch afgekocht door Red Bulls zusterteam Toro Rosso, dat een talentvolle teamgenoot voor Daniil Kvyat zocht.

Alexander Albon in actie namens Toro Rosso. (Foto: Pro Shots)

'In het karten was hij een van de besten ooit'

Over het talent van Albon bestonden lang weinig twijfels. "In het karten was hij een van de besten ooit en was iedereen ervan overtuigd dat hij ooit de Formule 1 zou halen", zei Eurosport-commentator Nelson Valkenburg in maart tegenover NU.nl.

"Het zegt heel veel dat Norris vroeger de drie jaar oudere Albon als zijn idool zag. Maar in de auto's ging het een stuk minder en dacht niemand dat Albon nog de Formule 1 zou halen."

"Hij heeft heel hard moeten werken om het toch te redden, want hij was de steun van Red Bull al kwijt en had de hoop zelf ook een beetje opgegeven."

Albon maakt vertrouwen waar

De onervaren Albon liet in de eerste twaalf races van 2019 zien waarom Toro Rosso voor hem had gekozen. Hij heeft halverwege het seizoen weliswaar elf punten minder dan teamgenoot Kvyat, maar reed een aantal keer knap in de punten.

In de zeer chaotische Duitse Grand Prix eindigde Albon eind vorige maand als zesde en in Hongarije kwam hij ruim een week geleden als tiende over de finish. Ook in Bahrein, China en Monaco eindigde hij in de top tien.

"Meer dan die tiende plek zat er niet in, dus we moeten tevreden zijn. Nu is er even tijd om wat te relaxen en de eerst twaalf races te analyseren om te zien waar we nog kunnen verbeteren", zei Albon na de laatste race op de Hungaroring.

Van relaxen zal vermoedelijk iets minder sprake zijn nu Albon weet dat hij op 1 september als coureur van Red Bull aan de start staat bij de Belgische Grand Prix.