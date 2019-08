Alexander Albon is in de tweede seizoenshelft de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Red Bull Racing zette Pierre Gasly maandag terug naar Toro Rosso.

Gasly kende een moeizaam eerste half jaar bij Red Bull, waarin hij niet in de buurt kwam bij de prestaties van Verstappen. De 23-jarige Thai Albon was bij Toro Rosso bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 1.

"Red Bull verkeert in de unieke positie om vier talentvolle coureurs onder contract te hebben, die geroteerd kunnen worden tussen beide teams", schrijft Red Bull op zijn website.

"We zullen de komende negen races de prestaties van Alexander beoordelen en dan een beslissing nemen over wie er in 2020 naast Verstappen zal rijden." De Nederlander heeft nog een contract tot eind volgend jaar.

Gasly kwam het afgelopen half jaar niet verder dan 63 WK-punten. (Foto: Pro Shots)

Gasly stelde afgelopen half jaar teleur

Gasly werd in de winter van Toro Rosso naar Red Bull gepromoveerd om de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo op te volgen. De 23-jarige Fransman wist slechts 63 punten te verzamelen, Verstappen doet het met 181 punten beduidend beter.

De beste prestatie van Gasly was een vierde plek in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Dat was ook de enige keer dat hij voor Verstappen eindigde, maar dat kwam vooral doordat de Limburger enkele plaatsen verloor nadat hij door Sebastian Vettel van de baan was getikt.

In de kwalificatie was Verstappen elf van de twaalf keer sneller dan Gasly. Alleen in Canada zette de Fransman een beter resultaat neer, doordat Verstappen vanwege een rode vlag zijn snelle ronde niet kon afmaken en strandde in Q2. Op de baan streed Gasly doorgaans met auto's uit de middenmoot, in plaats van met de coureurs van andere topteams Ferrari en Mercedes.

Gasly keert nu terug naar Toro Rosso, waar hij de eerste anderhalf jaar van zijn Formule 1-carrière doorbracht. Hij gaat daar een duo vormen met de Rus Daniil Kvyat, die in 2016 na vier races door Red Bull aan de kant werd gezet ten faveure van Verstappen.

Alexander Albon werd vorig jaar derde in de Formule 2. (Foto: Pro Shots)

Beste prestatie Albon is zesde plaats

De in Londen geboren Albon gold als karter als een enorm talent, maar kon zijn belofte als autocoureur aanvankelijk niet waarmaken. Na enkele anonieme jaren in lagere raceklassen wist hij pas vorig jaar te overtuigen met een derde plaats in het eindklassement van de Formule 2. Dat leverde hem een stoeltje op bij Toro Rosso.

Albon heeft dit jaar zestien punten gepakt, waarmee hij vijftiende staat in de WK-stand. Zijn beste prestatie is een zesde plek in de natte Grand Prix van Duitsland. Opvallend genoeg viel Gasly in de slotfase van die race uit nadat hij bij een mislukte inhaalactie op Albon was gebotst.

Albon en Gasly behouden de WK-punten die ze afgelopen half jaar verzameld hebben. De eerstvolgende race is op 1 september op het Belgische circuit Spa-Francorchamps.