Hoewel Mercedes in de eerste seizoenshelft van de Formule 1 domineerde, is Lewis Hamilton kritisch op de prestaties met het Duitse team. De wereldkampioen vindt dat er nog veel beter kan.

"Ik heb acht van de twaalf races gewonnen. Dat betekent dat er nog iets mist en ik vraag me af waar dat aan ligt. Waarom we in die vier weekenden imperfect waren", zegt Hamilton tegen Autosport.com.

"We hebben ook races gekend waarin we wat geluk hadden, omdat Ferrari toen eigenlijk sneller was. Door fouten van het team of de coureurs grepen ze toen naast de zege."

Eerder deze week liet Mercedes-teambaas Toto Wolff al weten dat hij concurrent Ferrari vreest in de eerste races na de zomerstop. Hamilton is het met de Oostenrijker eens.

"In Bakoe en Bahrein had Ferrari bijvoorbeeld problemen met de auto. Als dat niet was gebeurd, hadden ze gewonnen. Het laat zien hoe dun het lijntje is en dat er geen garanties zijn."

'Onze mentaliteit verandert niet'

Hamilton werd in de laatste vijf jaar vier keer wereldkampioen en in die jaren was de contructeurstitel voor Mercedes. Het jarenlange succes zorgt volgens de Brit echter niet voor verslapping.

"Onze mentaliteit verandert niet. We hebben veel succes geboekt, maar iedereen blijft hard werken, waarbij niemand zich beter voelt dan een ander. We maken elkaar beter", zegt hij.

"We moeten gewoon iedere week blijven presteren. Ferrari staat er goed voor, al lijkt de aerodynamische filosofie niet overal goed uit te pakken. Red Bull Racing is erin geslaagd om een grote stap vooruit te zetten met de motor."

In de WK-stand van 2019 leidt Hamilton, voor teamgenoot Valtteri Bottas. Max Verstappen is namens Red Bull de nummer drie. Na de zomerstop van vier weken wordt op 1 september de Belgische Grand Prix verreden.