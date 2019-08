Mercedes-teambaas Toto Wolff vreest dat Ferrari na de teleurstellende eerste seizoenshelft in de Formule 1 sterk terugkomt in de eerste twee races na de zomerstop. De Oostenrijker voorziet voor zijn eigen team problemen in België en Italië.

"Het circuit van de laatste race in Hongarije lag Ferrari niet zo. Ze hebben een sterke motor en weinig luchtweerstand en zullen daarom sterk zijn op Spa-Francorchamps en Monza", zegt Wolff vrijdag tegen Motorsport.com.

In Hongarije speelden Ferrari-rijders Sebastian Vettel en Charles Leclerc zondag ver achter winnaar Lewis Hamilton (Mercedes) en nummer twee Max Verstappen (Red Bull Racing) een bijrol, al eindigde Vettel wel op het podium.

Het Italiaanse team won dit jaar - in tegenstelling tot Mercedes en Red Bull - nog geen Grand Prix. In de WK-stand staan Vettel en Leclerc achter Hamilton, diens teamgenoot Valtteri Bottas en Verstappen op de vierde en vijfde plek.

'Het wordt voor ons heel moeilijk'

De 47-jarige Wolff is ervan overtuigd dat het Ferrari van zijn collega Mattia Binotto de zomerstop goed zal benutten en eind deze maand een veel betere indruk zal maken in België.

"Ik weet zeker dat de zaken er na die twee Grands Prix totaal anders voor staan dan nu", aldus de Oostenrijker, die er niet zo zeker van is dat de dominantie van Mercedes zal aanhouden.

"Het wordt voor ons heel moeilijk. Dat is de reden dat we moeten genieten van hoe we er nu voor staan. Richting de race op Spa moeten we aan onze problemen werken om mee te kunnen doen."

Na de zomerstop van vier weken wordt op 1 september de Belgische Grand Prix verreden. Een week later reizen de Formule 1-coureurs af naar Italië voor de race op het circuit van Monza.