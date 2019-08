Christian Horner eist van Pierre Gasly dat hij na de zomerstop beter gaat presteren. Volgens de teambaas zijn de punten van de Fransman, die bezig is aan een zeer teleurstellend eerste seizoen bij Red Bull Racing, van cruciaal belang in de strijd om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap.

"Het doet ons pijn dat we niet met twee auto's vooraan rijden", zegt Horner dinsdag bij Autosport.

"Met het oog op het het constructeurskampioenschap moeten we met twee auto's scoren. In Hongarije hebben we net zoveel punten als Ferrari binnengehaald op een circuit waar we ze veel meer pijn hadden moeten doen."

Red Bull gaat met een derde plaats in de WK-stand de zomerstop in en heeft een achterstand van 44 punten op Ferrari, dat tweede staat. Aan de hand van het constructeurskampioenschap wordt in de Formule 1 het prijzengeld verdeeld.

Verstappen eindigde afgelopen zondag in Hongarije als tweede, nipt achter winnaar Lewis Hamilton. Gasly kwam niet verder dan de zesde plaats en werd op een ronde gezet door de Nederlander.

Pierre Gasly kwam zondag in Hongarije als zesde over de finish. (Foto: Pro Shots)

'Gasly moet niet tegen McLaren en Alfa racen'

Gasly eindigde op de Hungaroring nog achter McLaren-coureur Carlos Sainz. "We willen dat Pierre gaat racen tegen Ferrari en Mercedes, niet tegen McLaren en Alfa Romeo", vervolgt Horner.

"Hij moet de zomerstop gebruiken om terug te kijken op de eerste seizoenshelft en proberen te begrijpen wat er is misgegaan. We proberen hem te helpen waar we kunnen. Het is van vitaal belang in de strijd met Ferrari dat hij straks verder naar voren gaat finishen."

Na de Grand Prix van Duitsland anderhalve week geleden in Hockenheim, waar Gasly door een eigen fout uitviel, zei Red Bull-topman Helmut Marko dat de voormalig GP2-kampioen het seizoen sowieso zou afmaken bij Red Bull. Zo stellig wil Horner niet zijn.

"Onze intentie is om hem de rest van dit jaar in de auto te laten zitten", aldus de Brit. "Maar we moeten wel echt gaan zien dat hij het potentieel uit de auto gaat halen."

Alexander Albon, Daniil Kvyat, Pierre Gasly en Max Verstappen tijdens een promotie-evenement van Red Bull eerder dit jaar in het Canadese Montreal. (Foto: Red Bull Content Pool)

Red Bull mag eventueel van coureurs wisselen

Red Bull heeft met Toro Rosso als enige stal een satellietteam in de Formule 1. Bij dat team zijn de Rus Daniil Kvyat en Alexander Albon uit Thailand dit jaar actief.

Kvyat en Albon zijn net als Verstappen en Gasly in dienst van Red Bull, waardoor het voor het Oostenrijkse team contractueel gezien mogelijk is om tijdens een seizoen van coureurs te wisselen.

Verstappen was in 2016 de laatste Red Bull-coureur die middenin een seizoen van Toro Rosso promoveerde naar het moederteam. Dat ging destijds ten koste van Kvyat, die werd teruggezet naar de opleidingsstal.

De eerste Grand Prix na de zomerstop wordt op 1 september in België verreden. Daarna staan er nog races in Italië, Singapore, Rusland, Japan, Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi op het programma.