Lewis Hamilton gaat de zomerstop in de Formule 1 gebruiken om weer volledig fit te worden. De Mercedes-coureur is, met het oog op de tweede seizoenshelft, van plan zijn levensstijl aan te passen.

"In het verleden ging ik altijd 100 procent fit de zomerstop in. Dan kon ik gaan feesten en daar weer rustig van herstellen, maar dat is nu geen optie. Ik voel me niet top en zal vooral veel tijd bij familie doorbrengen", zegt de 34-jarige Hamilton in gesprek met Autosport.

"Ik ben normaal gesproken een beetje een uil die het liefst tot laat wakker blijft en niet veel slaapt. Dat wil ik nu veranderen. Ik wil vroeg opstaan en de zon zien opkomen, waar ik ook ben. Misschien ga ik wel mediteren of iets dergelijks. Het gaat mij er uiteindelijk om dat ik een gezondere levensstijl krijg."

Hamilton was twee weken geleden in de Grand Prix van Duitsland ziek. Hij eindigde de spectaculaire regenrace als negende, verreweg zijn slechtste resultaat dit jaar. De Brit herstelde zich zondag door ten koste van Max Verstappen de Grand Prix van Hongarije te winnen en zijn achtste zege dit seizoen te boeken.

"Ik ben op het gebied van fitheid niet in optimale staat", bekende Hamilton na zijn knappe overwinning op de Hungaroring. "Ik had in Duitsland geen last van 'mannengriep' zoals veel mensen zeggen, maar het was iets waardoor ik volledig van de leg was. In deze pauze ben ik daarom volledig gefocust op herstellen, zodat ik zo sterk mogelijk terug kan komen."

Lewis Hamilton boekte in Hongarije zijn achtste zege dit seizoen. (Foto: Pro Shots)

Hamilton verwacht lastige tweede seizoenshelft

Ondanks zijn vermeende gebrek aan fitheid lijkt niets een zesde wereldtitel van Hamilton nog in de weg te staan. Na twaalf races geniet de leider in de WK-stand een voorsprong van 62 punten op zijn teamgenoot en naaste belager Valtteri Bottas. Nummer drie Verstappen heeft 69 punten achterstand op Hamilton.

Hoewel de marge groot is en slechts twee van de eerste twaalf races dit seizoen niet werd gewonnen door Mercedes (Verstappen zegevierde in Oostenrijk en Duitsland), is Hamilton nog lang niet zeker van zijn derde wereldtitel op rij.

"Ik denk serieus dat de tweede helft van het seizoen moeilijker wordt voor ons", aldus de Brit. "Ferrari zal in Spa en Monza goede prestaties gaan leveren en ook de groei van Red Bull is geweldig om te zien. We weten ook wat we in huis hebben en moeten blijven doorgaan op deze weg."

De eerste Grand Prix na de zomerstop wordt op 1 september in België verreden. Daarna staan er nog races in Italië, Singapore, Rusland, Japan, Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi op het programma.