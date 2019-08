De Grand Prix van Hongarije heeft de alarmbellen doen rinkelen bij Ferrari. De minuut achterstand die het Italiaanse team zondag had, vormde een nieuw dieptepunt in een half jaar zonder zeges.

"Het grote probleem is dat we op de ene baan de snelste zijn en op de andere een minuut achterstand hebben", zei teambaas Mattia Binotto. "Onze prestaties zijn te veel afhankelijk van het circuit. Waar maximale downforce benodigd is, komen we enorm tekort."

Op bochtige circuits - zoals in Hongarije, maar ook bijvoorbeeld in Monaco en Singapore - stellen de teams hun auto's zo af dat ze met een maximale hoeveelheid downforce rijden. Het tekort daaraan bij Ferrari zorgt ervoor dat het team tijdens de zomerpauze in de Formule 1 hard door blijft werken.

"We gaan deze week hard aan de slag op kantoor", kondigde de teambaas aan. "We hebben bij de start van het seizoen enorm veel energie in de auto gestoken, maar we hebben nog altijd een achterstand op onze concurrenten."

Achterstand van eerste auto Ferrari op winnaar GP in 2019 Australië (vierde) +57 seconden

Bahrein (derde) + 6 seconden

China (derde) +13 seconden

Azerbeidzjan (derde) +11 seconden

Spanje (vierde) +9 seconden

Monaco (tweede) +2 seconden

Canada (tweede) +3 seconden *door tijdstraf

Frankrijk (derde) +18 seconden

Oostenrijk (tweede) +2 seconden

Groot-Brittannië (derde) +30 seconden

Duitsland (tweede) +7 seconden

Hongarije (derde) + 1 minuut en 1 seconde

'Minuut achterstand is niet acceptabel'

Tijdens de race in Hongarije was zowel Mercedes als Red Bull veel sneller dan Ferrari. Lewis Hamilton en Max Verstappen dreven elkaar tot het uiterste, maar volgens de coureurs van Ferrari was dat niet de oorzaak van het grote gat.

"Hamilton en Verstappen reden voluit, maar wij reden óók voluit", aldus Sebastian Vettel, die op één minuut en één seconde derde werd. "Het verschil tussen ons en de concurrenten was gewoon één minuut, en dat is natuurlijk niet acceptabel."

Ook zijn jongere teamgenoot Charles Leclerc zei dat hij alles had gegeven in de race. "Een vierde plaats op meer dan een minuut van Hamilton was het beste dat ik deze race kon. We kwamen naar Hongarije met de wetenschap dat dit een lastige baan voor onze auto was, en dat is ook wel gebleken", zei de Monegask.

Vettel mocht als nummer drie het podium op in Hongarije, maar was niet tevreden na de race. (Foto: Pro Shots)

Herhaling van rampjaar 2016 dreigt

Ferrari bleef in de eerste twaalf races van het jaar zonder overwinning, waardoor een herhaling van het zegeloze rampjaar 2016 dreigt. Ter vergelijking: in 2017 en 2018 won Ferrari vier van de eerste twaalf Grands Prix.

Vettel omschreef de eerste seizoenshelft als wisselvallig. "Op sommige banen waren we goed, op andere circuits hadden we problemen. Over het algemeen kunnen we natuurlijk niet tevreden zijn. Iedereen in het team werkt keihard, dat is het probleem niet. We moeten goed kijken hoe we dit verschil goed kunnen maken", zei de 32-jarige Duitser.

Teambaas Binotto maakt zich zorgen over de gebrekkige maximale downforce. (Foto: Pro Shots)

Binotto focust zich volledig op tweede seizoenshelft

De suggestie dat Ferrari het seizoen als verloren kon beschouwen en zich beter op de ontwikkeling van de auto van 2020 kan concentreren, wees Binotto van de hand. "Nee, er valt dit seizoen nog genoeg te winnen. We zullen niet opgeven. Onze volledige focus ligt op het verbeteren van de downforce van de huidige auto."

De races van begin september lijken op voorhand meer geschikt voor Ferrari. "De circuits in Spa en in Monza zijn niet zo downforcegevoelig als in Boedapest", aldus Binotto. "Het verschil zal daar zeker kleiner zijn, maar het is niet zo dat we zomaar even kunnen winnen. Onze concurrenten zullen ook op die circuits sterk zijn."

De Grand Prix van België op 1 september is de eerste race na de zomerstop.