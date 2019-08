Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was zondag ietwat gefrustreerd na de Grand Prix van Hongarije. Max Verstappen leek na zijn eerste poleposition uit zijn carrière lange tijd op weg naar de zege, maar werd in de slotfase ingehaald door Lewis Hamilton.

"Een tweede en een zesde plaats is lichtelijk frustrerend op een dag die er zeer hoopvol uitzag", zei Horner zondag op de Hungaroring. "Toch is P2, de snelste ronde en poleposition een hele prestatie."

"Max heeft alles gedaan wat hij kon doen en wat we van hem vroegen. Hij behield de leiding bij de start en controleerde de race in de openingsfase", blikte de Britse teambaas terug.

Mercedes wist Red Bull vervolgens op tactisch gebied af te troeven met een dubbele pitstop. Verstappen ging maar één keer naar binnen voor een bandenwissel en werd in de slotfase geklopt op zijn versleten rubbers. Hij dook daarna nog wel de pits in voor nieuwe banden, maar die stop was volledig gericht op het rijden van de snelste raceronde.

Verstappen op het podium in Hongarije met winnaar Hamilton en Vettel. (Foto: Pro Shots)

Tweede pitstop Verstappen onmogelijk volgens Horner

"We moesten Max al vroeg naar binnen halen om te zorgen dat Hamilton er niet voorbij kon", legde Horner uit. "Mercedes had een geweldige snelheid en bleef de druk opvoeren."

"Max was in staat om de leiding te behouden, maar onze pech was dat die twee zo ver voor lagen op de rest, dat Mercedes met 22 rondes te gaan een gok kon nemen met de tweede pitstop."

Volgens Horner had Red Bull geen andere keus dan Verstappen te laten rijden op zijn oudere banden. "Als we ook een extra pitstop hadden gedaan, dan waren we achter Hamilton weer de baan op gekomen."

Pierre Gasly werd slechts zesde in Hongarije. (Foto: Pro Shots)

Gasly wil na zomer scherper en sterker terugkomen

Verstappens teamgenoot Pierre Gasly kende andermaal een matig weekend. Hij werd zesde en moest zelfs Carlos Sainz van McLaren voor zich dulden.

"Sinds zaterdag had ik moeite om genoeg grip te vinden", zei de Fransman. "Gelukkig heb ik nog wat punten kunnen pakken, maar helaas niet het aantal dat ik zou willen."

"Het is goed dat we nu een zomerstop hebben en even kunnen bijkomen. Ik zal de eerste helft analyseren om te kijken wat goed ging en wat beter moet, zodat ik scherper en sterker terug kom. Na de zomer wil ik meer punten pakken."

Horner gaat genieten van 'welverdiende vakantie'

Horner gaat door de sterke prestaties van Verstappen in de laatste vier races wel met een goed gevoel de zomerstop in. "Bovendien heeft Max het gat met Valtteri Bottas in de WK-stand bijna gedicht", doelt hij op de achterstand van nog maar zeven punten die de Limburger heeft op de nummer twee van de ranglijst.

"We hebben de laatste maanden hard gewerkt en weten dat we nu over een goede snelheid beschikken. Dat is een fijne gedachte om op een welverdiende vakantie te gaan."

Op 1 september wordt op het Belgische Circuit Spa-Francorchamps de eerste race na de zomerstop verreden.