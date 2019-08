Nu de Grand Prix van Hongarije is verreden, gaat de Formule 1 met zomervakantie. Deze pauze is een goed moment om de balans op te maken: hoe presteerden de coureurs en teams tot nu toe in 2019?

Mercedes - 10 zeges, 438 punten

Het dominante Mercedes bezit in 2019 weer de snelste auto en heeft het veld stevig in zijn greep. Zeven van de tien overwinningen waren dubbelzeges. Vooral de snelheid in de races is soms indrukwekkend, wat met name te danken is aan de hoge bochtensnelheid en de manier waarop de auto met de banden omgaat.

De enige race waarin Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het qua snelheid niet konden bijbenen, was in Oostenrijk. Dit werd veroorzaakt door koelingsproblemen. Het waterballet in Duitsland was een rampdag voor het team van Toto Wolff, maar dat had niets met de snelheid te maken.

Hamilton begon nog enigszins stroef aan het seizoen, maar liet daarna weer zien waarom hij al vijf wereldtitels heeft. Alleen zijn fouten op Hockenheim waren ongebruikelijk voor de Brit en dan nog liet hij Bottas weer met gemak achter zich. De Fin pakte wel vier keer pole en won twee keer, maar staat verder als vanouds in de schaduw van Hamilton. De vraag of Bottas volgend jaar nog steeds bij Mercedes rijdt, speelt inmiddels nadrukkelijk.

Hamilton na zijn zege op Silverstone. (Foto: Pro Shots)

Ferrari - 0 zeges, 288 punten

De formatie van Sebastian Vettel en Charles Leclerc maakt een merkwaardig seizoen door. De auto is soms snel, maar meestal niet. Kansen om te winnen werden vergooid door de coureurs of door een gebrek aan betrouwbaarheid. Ferrari lijkt de mist in te zijn gegaan met de opzet van de auto, die pijlsnel is in een rechte lijn, maar problemen heeft als er bochten opdoemen. Volgens teambaas Mattia Binotto wordt er steeds meer neerwaartse kracht toegevoegd, maar dat is nog niet voldoende.

Vettel begon als teamleider aan het seizoen en is dat ook nog in de WK-stand, maar Leclerc maakte meer indruk dan de ervaren Duitser. De jonge Monegask (21) had moeten winnen in Bahrein en verloor nipt van Max Verstappen in Oostenrijk. Wel vertrok hij al twee keer van pole.

Vettel leek even de oude in Canada, maar kwam daarna in een slechte fase terecht, met als dieptepunt zijn crash met Verstappen in Silverstone. De viervoudig wereldkampioen krabbelde op in Duitsland en stond ook in Hongarije op het podium.

Een balende Leclerc in Bahrein, nadat een motorprobleem hem zijn eerste zege kostte. (Foto: Getty Images)

Red Bull Racing - 2 zeges 244 punten

Het was een gok voor Red Bull om in zee te gaan met Honda, maar die lijkt zich volledig uit te betalen. Het team van Verstappen is voorgoed verlost van de problematische Renault-krachtbron en vindt door het seizoen heen steeds meer snelheid. Honda lijkt na een voorzichtig begin ook meer risico te willen nemen. Red Bull zelf verbetert de auto op kenmerkende wijze sterk naarmate het seizoen vordert, waardoor het gat naar Mercedes slinkt.

Daar komt bij dat Verstappen het beste seizoen van zijn loopbaan doormaakt. De Limburger is zelden op fouten te betrappen, lijkt constant het beste uit de Red Bull te halen en heeft zelfs nog zicht op de wereldtitel, al acht hij de kans op de titel zelf klein.

Voor Pierre Gasly is het een ander verhaal. De Fransman leek alleen op Silverstone enigszins op snelheid te komen, maar kan Verstappen verder bij lange na niet bijhouden. Volgens Red Bull krijgt Gasly het hele seizoen de tijd om op snelheid te komen, maar de verwachting onder veel volgers is dat de coureur Abu Dhabi niet haalt.

Top tien WK-stand coureurs Lewis Hamilton - 250 punten

Valtteri Bottas - 188 punten

Max Verstappen - 181 punten

Sebastian Vettel - 156 punten

Charles Leclerc - 132 punten

Pierre Gasly - 63 punten

Carlos Sainz jr. - 58 punten

Kimi Räikkönen - 31 punten

Daniil Kvyat - 27 punten

Lando Norris - 24 punten

McLaren - 0 zeges, 82 punten

Best of the rest is niet een titel die een roemrucht team als McLaren met trots zal dragen, maar in de huidige situatie presteert de formatie uit Woking uitstekend. De auto heeft dezelfde Renault-motor als het fabrieksteam van de Fransen, maar presteert overtuigend beter. Door de herstructurering van de teamtop lijkt er bovendien eindelijk stabiliteit te zijn bij McLaren.

Veel van de wederopstanding van McLaren komt op het conto van Carlos Sainz jr. en Lando Norris. Vooraf was onduidelijk wat van het coureursduo verwacht kon worden, maar de twijfels zijn inmiddels verdwenen. Sainz toont zich een stabiele teamleider en ook Norris pakt in zijn debuutjaar regelmatig punten.

Sainz jr. en Norris presteren uitstekend bij McLaren. (Foto: Pro Shots)

Toro Rosso - 0 zeges, 43 punten

Het B-team van Red Bull doet goed mee in 2019. De vijfde plaats in het constructeurskampioenschap laat zien dat het stabiel geleide team de juiste plaats is voor talenten uit de Red Bull-stal. De vraag is alleen hoe het vertrek van technische man James Key wordt opgevangen.

Daniil Kvyat grijpt zijn laatste kans in de Formule 1 met beide handen aan. De Rus eindigde al zes keer in de punten. Zo behaalde hij een fraaie derde plaats in Duitsland. Alexander Albon liet in zijn debuutseizoen al een aantal goede dingen zien, waaronder ook een sterke race in de Duitse regen. Voor de Thaise Brit is het nog te vroeg voor een overstap naar het moederteam. Als Gasly wordt vervangen bij Red Bull, dan maakt Kvyat de grootste kans.

Kwalificatieduels teamgenoten Hamilton 7 - Bottas 5

Vettel 6 - Leclerc 6

Verstappen 11 - Gasly 1

Ricciardo 8 - Hülkenberg 4

Magnussen 7 - Grosjean 5

Norris 8 - Sainz 4

Pérez 12 - Stroll 0

Räikkönen 8 - Giovinazzi 4

Kvyat 6 - Albon 5

Russell 12 - Kubica 0

Renault - 0 zeges, 39 punten

Teleurstellend, anders kan het seizoen van Renault niet worden samengevat. Een gebrek aan snelheid en betrouwbaarheidsproblemen teisteren de Franse formatie, die zich ondanks de status als fabrieksteam maar niet kan ontworstelen aan het middenveld. Het feit dat McLaren met dezelfde motor beter presteert, laat zien dat de technische afdeling van Renault matig functioneert. Het lijkt erop dat alleen een grondige herstructurering dit project nog kan redden.

Daniel Ricciardo moet teleurgesteld zijn in wat zijn nieuwe team tot nu toe laat zien. De Australiër is wel zijn teamgenoot Nico Hülkenberg de baas. Het onderlinge kwalificatieduel is 8-4 in het voordeel van de voormalige teammaat van Verstappen. Ook in de WK-stand staat Ricciardo boven de Duitser. Hülkenberg liet vooral in Duitsland zien wel snel te zijn, maar onder druk ook fouten te maken.

Ricciardo kende een zwak eerste half jaar bij Renault. (Foto: Pro Shots)

Alfa Romeo - 0 zeges, 32 punten

Het Zwitserse team presteert niet slecht in 2019, maar die punten komen wel voornamelijk van teamleider Kimi Räikkönen. De ervaren Fin (39) is meestal in de top tien te vinden en lijkt alles uit de auto te halen.

Dat kan nog niet gezegd worden van debutant Antonio Giovinazzi. De Italiaan toont met regelmaat in de kwalificaties aan de snelheid wel te hebben, maar in de races wil het lang niet altijd lukken.



Als de coureurs van Alfa in de tweede seizoenshelft gelijkwaardiger gaan presteren, dan kan het team nog omhoogkijken in de WK-stand. En het team mag op zoek naar een nieuwe technisch directeur, nu Simone Resta terugkeert bij Ferrari.

Räikkönen is overduidelijk teamleider bij Alfa Romeo. (Foto: Pro Shots)

Racing Point - 0 zeges, 31 punten

Het team, dat toen nog Force India heette, was jarenlang een renstal die boven budget en verwachting presteerde. Sinds de komst van Lance Stroll en diens steenrijke vader als eigenaar gaat het minder.

Sergio Pérez pakt nog wel zijn puntjes en ook Stroll zelf finishte al vier keer in de top tien, met als uitschieter zijn vierde plaats in Duitsland. Toch moet de weg omhoog weer gevonden worden, wil het team weer kunnen verrassen zoals de renstal in het verleden vaak deed.

Haas - 0 zeges, 26 punten

Vorig seizoen speelde Haas, en dan vooral teambaas Gunther Steiner, de hoofdrol in de Netflix-serie Drive to Survive. Toen was het voornamelijk een positief verhaal, maar 2019 verloopt erg stroef voor Haas. De snelheid lijkt soms wel in de auto te zitten, maar met name in de races valt het erg tegen.

Vooral het coureursduo veroorzaakte de nodige problemen. Romain Grosjean en Kevin Magnussen reden meerdere keren tegen elkaar aan. De vraag is of Steiner dit duo in 2020 wil handhaven.

Williams 0 zeges, 1 punt

Het seizoen begon dramatisch voor Williams, toen de auto veel te laat was voor de wintertests in Barcelona. Die lijn werd doorgezet in het seizoen. De FW42 is de slechtste auto die het voormalige topteam in lange tijd op het asfalt bracht. Alleen met een flinke dosis geluk pakte Robert Kubica in Duitsland een puntje.

De ervaren Pool moet doorgaans zijn meerdere erkennen in George Russell, die vrijwel altijd sneller is in de kwalificatie en ook in de race aantoont een snel talent te zijn in een langzame auto. Pas in Hongarije leek iets van verbetering zichtbaar bij Williams.