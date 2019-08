Lewis Hamilton geeft zichzelf het rapportcijfer 8,9 na de eerste seizoenshelft in de Formule 1. Sebastian Vettel waardeert zijn afgelopen half jaar met een 5 en Max Verstappen wil helemaal geen cijfer.

"Ik haat het om cijfers te krijgen", zei Verstappen zondag op de persconferentie na de Grand Prix van Hongarije. De top drie van de race besprak daar in een jolige sfeer de eerste helft van het seizoen.

Zondag was Hamilton na een spannend gevecht nipt te snel voor Verstappen en boekte zo zijn achtste zege in twaalf races. Op ruim een minuut van de winnaar kwam Vettel als derde over de streep.

"Cijfers herinneren me aan mijn schooltijd en daar denk ik liever niet aan terug", zei de 21-jarige Verstappen met een brede lach op zijn gezicht. "Het is natuurlijk ook nog maar kort geleden dat ik nog naar school moest."

"Ik kan wel zeggen dat ik met een positief gevoel terugkijk op het eerste deel van het seizoen. De resultaten waren zeker in de laatste weken erg goed, maar ik ben nooit helemaal tevreden", zei Verstappen.

Hamilton geeft Verstappen cijfer hoog in de 9

Ook na veelvuldig aandringen van Hamilton en Vettel weigerde Verstappen om zichzelf te beoordelen. Hamilton zei uiteindelijk dat Verstappen op basis van de laatste races een cijfer hoog in de 9 verdiende.

"Sinds Oostenrijk heeft hij het geweldig gedaan. Red Bull en Honda hebben zich fantastisch ontwikkeld en Max laat opnieuw zien dat hij in staat is om te winnen", loofde Hamilton.

"Maar om eerlijk te zijn weet ik niet zo goed meer hoe zijn eerste races precies verliepen, die kan ik me niet allemaal voor de geest halen."

Hamilton vindt 10 onmogelijk in Formule 1

Zijn eigen optredens beoordeelde de vijfvoudig wereldkampioen met een 8,9. "Het had ergens in de 9 kunnen zijn, als ik die fout in Duitsland vorige week niet had gemaakt", was hij zelfkritisch.

"Maar los daarvan hebben we bij Mercedes de beste start van een seizoen ooit gehad. Maar ook zonder die race in Duitsland had ik mezelf geen 10 gegeven."

"Het mooie van deze sport is dat er na al die jaren nog steeds dingen zijn die beter kunnen. Je kunt nooit achteroverleunen, want er zijn steeds teams en coureurs die je voorbij willen streven, zoals Max nu probeert. Een 10 is dus onmogelijk."

Vettel krijgt een champagnedouche op het podium in Hongarije. (Foto: Pro Shots)

Vettel geeft zichzelf onvoldoende

Vettel gaf zichzelf een 5 na de eerste twaalf races van het jaar. De Duitser en zijn team Ferrari bleven daarin zonder zeges. Dankzij zes podiumplaatsen staat de Duitser wel vierde in de WK-stand.

"We kunnen niet blij zijn met het eerste deel van het seizoen. Ik had er veel meer van verwacht. Het was echt onvoldoende. Omdat ik met auto nummer 5 rijd, geef ik mezelf dat cijfer maar", lachte Vettel. "Na de zomerpauze zal het veel beter moeten."

De fabrieken van de Formule 1-teams blijven de komende maand verplicht gesloten, maar Vettel hoopt dat het team toch sterker uit de zomerstop komt. "Maandag staat er alweer een vergadering tussen de engineers gepland. Het wordt een belangrijke periode voor ons, want een minuut achterstand op de winnaar is niet acceptabel."

Vettel vertelde zelf aan rust toe te zijn. "Ik ga niet naar het strand, maar heb wel zin om een ijsje te eten. Ik mag geen buikje hebben als we over vier weken in Spa rijden, dus ik zal hard trainen om fit te zijn. Als je 32 bent zoals ik, dan gaat dat helaas wat minder snel dan wanneer je 21 bent zoals Max", lachte de Duitser.