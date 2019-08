Valtteri Bottas denkt niet dat zijn teleurstellende achtste plaats in de Grand Prix van Hongarije gevolgen heeft voor zijn kansen op een stoeltje bij Mercedes volgend jaar. De Fin werkt al wel aan een "plan B en plan C" voor het geval hij moet vertrekken bij de Duitse renstal.

Bottas startte op de Hungaroring als tweede achter Verstappen, maar liep in de eerste bochten schade op na contact met Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De Fin baalde van de in zijn ogen onnodige touchés.

"Ik heb de beelden teruggezien vanuit de onboardcamera van Vettel. Het was heel duidelijk dat Leclerc me toch wel ingehaald had. Maar hij maakte een onnodige move en raakte mijn voorvleugel. Ik ben fan van hard racen en wil niet klagen, maar dit was wel erg onnodig en het verpestte mijn race."

Bottas moest al vroeg een pitstop maken om een nieuwe neus op zijn auto te laten zetten. Na een moeizame inhaalrace werd hij nog achtste, waarmee hij vier WK-punten pakte.

WK-leider en teamgenoot Hamilton won in Hongarije en heeft inmiddels 62 punten voorsprong op Bottas. De Fin ziet Max Verstappen tot op zeven punten naderen.

Bottas of Ocon volgend jaar naast Hamilton bij Mercedes

Eerder in het weekend maakte Mercedes-teambaas Toto Wolff bekend dat hij tussen Bottas en reservecoureur Esteban Ocon gaat kiezen wie volgend jaar tweede coureur naast Hamilton mag zijn. Ondanks vele geruchten is Verstappen niet in beeld om volgend jaar bij Mercedes te gaan rijden.

"Dat mijn toekomst nog niet zeker is, geeft wel extra druk", gaf Bottas te kennen. "Al denk je daar niet aan op het moment dat je bij de start op de eerste bocht af gaat. Dan denk je alleen aan winnen en ga je vol voor de eerste plek. Je moet wel aanvallen en risico's nemen als je wilt winnen."

Na de hectiek van de eerste rondes speelde zijn onzekere toekomst wel een rol in de race. "Je weegt op de baan de risico's af en in mijn onzekere situatie wil je een race niet verpesten. Dat gebeurde vandaag helaas wel, buiten mijn schuld om."

Bottas heeft plan B en plan C klaar

Toch stelde Bottas niet bezorgd te zijn. "Ik denk niet dat één race het verschil gaat maken. Ik ben bezig aan mijn beste jaar bij Mercedes, dat is een veel belangrijker gegeven", zei de coureur die dit jaar tweemaal won en vijf keer tweede werd. "In de kwalificatie ben ik erg sterk en in de meeste races heb ik een goede snelheid laten zien."

Tijdens de vier weken durende zomerpauze viert de Fin zijn dertigste verjaardag. Hij hoopt rond die tijd goed nieuws te krijgen over zijn toekomst.

Indien de keuze op de 22-jarige Ocon valt, dan heeft Bottas al enkele alternatieven. "Ik wil hoe dan ook in de Formule 1 blijven, dus ik moet een plan B en een plan C hebben. Daar wordt over gesproken met andere teams."