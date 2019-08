Zelden moest Lewis Hamilton zo hard voor een zege knokken als zondag in Hongarije met Max Verstappen. De vijfvoudig wereldkampioen verwacht dit jaar vaker met de Nederlander te zullen gaan strijden.

"Dit was voor mij een van de steilste bergen die ik heb moeten beklimmen", aldus de Brit na zijn zege op de Hungaroring. "Max reed sensationeel en ik heb een hele reeks goede rondes moeten rijden om hem in te kunnen halen."

Dat deed de Mercedes-coureur drie rondes voor het einde. Hij had in tegenstelling tot Verstappen een tweede pitstop gemaakt en kon op zijn zachtere en verse banden een gat van twintig seconden dichtrijden.

"Ik kan me niet zo snel herinneren wanneer ik voor het laatst zoveel goede rondes er achter elkaar uit moest persen om iemand in te kunnen halen", zei Hamilton, die zijn achtste zege van het seizoen boekte. "Dit was een van de betere races van mij en van het team."

Remmen Hamilton oververhit door tempo Verstappen

Hamilton vertelde dat hij in de beginfase van de race de grootste moeite had om de van poleposition gestarte Verstappen bij te benen. "Op een gegeven moment waren mijn remmen oververhit, zo hard moest ik pushen. Ik heb toen mijn rijstijl aangepast door meer dan de helft van de baan niet te remmen maar het gas eerder los te laten. Zo konden de remmen gelukkig afkoelen."

Halverwege de race deed Hamilton een aantal mislukte inhaalpogingen bij Verstappen. "Hij verdedigde toen heel erg sterk. Als het om de wereldtitel zou gaan, had ik agressiever gereden, maar dat was nu niet nodig", keek de Brit terug.

Hamilton werd vervolgens verrast door de keuze van Mercedes om een tweede pitstop te maken. "Dat was vooraf niet afgesproken en ik had het idee dat ik Verstappen zonder extra stop had kunnen inhalen. Na mijn stop dacht ik dat de achterstand te groot was. Het team vertelde me ervoor te gaan en dat het mogelijk was om te winnen."

Hamilton reed het gat toch dicht en moest zijn team bedanken voor de zege. "Zo zie je maar dat je als coureur nooit het hele plaatje kunt zien. Gelukkig was het team dapper genoeg om een gewaagde keuze te maken."

Lewis Hamilton in het kielzog van Max Verstappen tijdens de Hongaarse Grand Prix. (Foto: Pro Shots)

Hamilton vindt progressie Red Bull fantastisch

Door zijn zege leidt Hamilton de WK-stand met 250 punten. Hij gaat met een riante voorsprong op teamgenoot Valtteri Bottas (188 punten) en Verstappen (181) de zomerpauze in.

Verstappen had de WK-strijd een stuk spannender kunnen maken, als hij de eerste poleposition in zijn carrière had omgezet in een zege. De coureur van Red Bull won twee van de drie voorgaande Grands Prix.

"De progressie die Red Bull en Honda hebben gemaakt, is echt fantastisch", loofde Hamilton. "We zitten nu heel dicht bij elkaar. Het kleine verschil dat we de laatste weken hebben gezien, zal denk ik zo blijven in de tweede helft van het seizoen."

Hamilton voorspelt zelfs dat Verstappen op circuits met veel rechte stukken een concurrent zal zijn. "Er komen nog heel wat mooie races aan. Ik denk dat Red Bull met deze auto ook op Monza goed voor de dag kan komen. Hun motor is nu snel genoeg om daar ook mee te doen om de zege."

Voor de Grand Prix van Italië staat eerst nog de race in België op het programma. De Formule 1-coureurs komen op 1 september in actie op het Circuit Spa-Francorchamps.