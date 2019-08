Max Verstappen kan leven met zijn tweede plek in de Grand Prix van Hongarije. De Red Bull Racing-rijder zag Lewis Hamilton zondag in de laatste rondes passeren.

De van poleposition gestarte Verstappen leek lang op weg naar de zege, maar beschikte in de laatste rondes over slechtere banden. Hamilton ging met nog 22 rondes te gaan de pits in, kwam daarna snel dichterbij en passeerde de Limburger.

"We waren gewoon niet snel genoeg. Hamilton was sneller. Deze race is de race waar ik het hardste heb gepusht om ervoor te blijven, maar het was niet genoeg", zei Verstappen bij Ziggo Sport.

"Het is geen schande, want we waren met zijn tweeën veel sneller dan de rest. Ik had nog de mogelijkheid om ook een tweede stop te doen, maar ik moest wel doorgaan, want anders zat ik er sowieso achter."

Ondanks zijn tweede plek is Verstappen tevreden. "Ik probeerde door te blijven gaan, maar ik wist dat het een verloren zaak was. Ik zag Hamilton inlopen en probeerde er het beste van te maken."

'Het was absoluut een mooi weekend'

In de absolute slotfase, toen hij al gepasseerd was door Hamilton, maakte Verstappen alsnog een pitstop om op verse banden de snelste ronde te klokken. Dat lukte.

"Het is mooi dat ik met de snelste ronde nog een puntje meepakte en het was absoluut een mooi weekend. We hadden niet de topsnelheid en dat maakt het alleen maar mooier dat ik pole pakte."

In de strijd om de wereldtitel leidt Hamilton nu met 250 punten, gevolgd door zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas (188 punten) en Verstappen (181).

De Formule 1-coureurs zijn nu toe aan een zomerstop. De volgende race is op 1 september op het circuit van Spa-Francorchamps in België.