Max Verstappen is er zondag net niet in geslaagd om de Grand Prix van Hongarije op zijn naam te schrijven. De voor het eerst van poleposition gestarte Red Bull-coureur moest na een bloedstollend gevecht Lewis Hamilton in de slotfase voor laten gaan.

Na zijn overwinningen in Oostenrijk en Duitsland was Verstappen op de Hungaroring dicht bij zijn derde zege in de laatste vier Grands Prix. Hamilton loopt in de WK-stand echter uit naar een voorsprong van 69 punten.

Verstappen loopt wel flink in op de nummer twee Valtteri Bottas die slechts achtste werd in Boedapest. De Fin heeft nog maar zeven punten voorsprong op de Nederlander

Ver achter Hamilton en Verstappen legde Sebastian Vettel beslag op de derde plek, door zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc in de slotfase te passeren. McLaren-coureur Carlos Sainz werd knap vijfde, voor Verstappens teamgenoot Pierre Gasly.

De Formule 1 kent nu een zomerpauze van vier weken. Op 1 september wordt in België de volgende Grand Prix verreden.

Lewis Hamilton was Max Verstappen in de slotfase te snel af. (Foto: Pro Shots)

Hamilton schampt voorvleugel Bottas bij start

Verstappen kwam van pole redelijk weg en koos er meteen voor om de binnenkant te verdedigen. De twee Mercedessen waren iets sneller gestart en kwamen in de eerste bocht bijna naast de Limburger, maar die wist de leiding te behouden.

Daarna schampte Hamilton de voorvleugel van zijn teamgenoot Bottas, waarna ook Leclerc tegen de Fin aanreed. Die moest door de schade een vroege pitstop laten uitvoeren en viel terug naar de laatste plaats.

Verstappen nam al snel een voorsprong van twee seconden op Hamilton en ruim tien op de twee Ferrari's. Na zo'n twintig rondes liep Hamilton langzaam maar zeker in op Verstappen.

Uitslag Grand Prix Hongarije 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull Racing) +17,196

3. Sebastian Vettel (Ferrari) +1.01,433

4. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.05,250

5. Carlos Sainz (McLaren) +1 ronde

6. Pierre Gasly (Red Bull Racing) +1 ronde

7. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) +1 ronde

8. Valtteri Bottas (Mercedes) +1 ronde

9. Lando Norris (McLaren) + 1 ronde

10. Alexander Albon (Toro Rosso) +1 ronde

Verstappen loopt alleen maar in tijdens 'hammertime'

Dat was voor Red Bull het teken om de Nederlander naar binnen te halen voor de eerste pitstop. Vlak voor de Ferrari's kwam hij met een achterstand van achttien seconden op Hamilton weer de baan op.

De tijd die een pitstop in Hongarije in beslag neemt, is gemiddeld twintig seconden. De vijfvoudig wereldkampioen kreeg via de boordradio te horen dat het 'hammertime' was, ten teken dat hij enkele snelle rondes moest neerzetten. Verstappen reed echter snellere rondes en kwam iets dichter bij Hamilton.

Daarop besloot Mercedes om ook Hamilton binnen te halen. Na die pitstop kwam Verstappen terug aan de leiding, met zes seconden voorsprong op de Brit.

Bloedstollend gevecht om leiding tussen Verstappen en Hamilton

Hamilton reed het gat echter binnen twee rondes dicht en zo ontstond er een bloedstollend gevecht om de leiding. De Brit plaatste halverwege de race enkele aanvallen die Verstappen met veel moeite wist te pareren. Bij de laatste poging leek Hamilton er voorbij, maar doordat hij te laat remde raakte hij even buiten de baan en behield Verstappen de leiding.

Niet veel later verraste Mercedes door Hamilton voor de tweede keer nieuwe banden te geven. Met nog twintig van de zeventig rondes te gaan had Verstappen een marge van twintig tellen, maar reed hij wel op veel oudere en bovendien hardere banden dan zijn rivaal.

Per ronde kwam Hamilton naderbij en met nog vijf rondes te gaan was het verschil nog maar één seconde in het voordeel van Verstappen. De eerste bochten na start/finish op de Hungaroring zijn de enige plekken waar goed ingehaald kan worden.

Daar plaatste Hamilton met nog drie rondes te gaan de beslissende aanval. Verstappen verdedigde de binnenkant, maar de Mercedes was buitenom simpelweg te snel.

De banden van Verstappen waren zo versleten dat hij direct een pitstop maakte, zodat er van een strijd met Hamilton geen sprake meer was. Dat gaf hem nog wel de gelegenheid om de snelste raceronde te rijden, die hem een extra WK-punt oplevert.