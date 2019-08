Met een zesde plaats in de door Mick Schumacher gewonnen sprintrace van de Grand Prix van Hongarije heeft Nyck de Vries zondag zijn leidende positie in de Formule 2 verstevigd. De coureur kondigde op de Hungaroring aan dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen in het voorportaal van de Formule 1.

Voor Schumacher was het zijn eerste zege in de Formule 2. De twintigjarige zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher was tot zondag nog niet verder gekomen dan een vierde plaats.

Schumacher boekte zijn zege op de Hungaroring vanaf poleposition, nadat hij zaterdag achtste was geworden in de hoofdrace. Daarin legde De Vries beslag op de tweede plek, zodat hij met de omgekeerde startvolgorde van de top acht als zevende van start moest in de sprintrace.

In de eerste ronde wist De Vries direct een plek winst te boeken. Daar bleef het verder bij voor de 24-jarige Fries, die wel zijn rivaal in het klassement Nicholas Latifi nipt achter zich hield. De Canadees werd zevende en ziet De Vries twee punten uitlopen naar een marge van dertig punten.

Kort achter Schumacher werd de Japanner Nobuharu Matsushita tweede, kort voor Sérgio Sette Câmara. De Braziliaan klimt naar de derde plek in de stand.

Stand in Formule 2 1. Nyck de Vries (ART Grand Prix) 196 punten

2. Nicholas Latifi (DAMS) 166 punten

3. Sérgio Sette Câmara (DAMS) 141 punten

4. Luca Ghiotto (UNI-Virtuosi) 135 punten

5. Jack Aitken (Campos Racing) 134 punten

6. Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 107 punten

De Vries vertrekt na drie jaar uit Formule 2

De Vries verwacht ergens in de komende maanden duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst. Hij hoopt op een stoeltje in de Formule 1, maar de mogelijkheden lijken beperkt doordat veel van de huidige coureurs op hun plaats blijven zitten. Als hij kampioen wordt in de Formule 2, dan krijgt De Vries een superlicentie die benodigd is om in de Formule 1 te mogen rijden.

Andere opties voor De Vries zijn de Formule E voor elektrische auto's, of de Deutsche Tourwagen Masters (DTM). Naast de Formule 2 is De Vries nog altijd actief in het langeafstandskampioenschap WEC.

De Vries is bezig aan zijn derde jaar in de Formule 2, waar veel jonge coureurs met Formule 1-ambities rijden. In zijn eerste jaar werd hij zevende in het klassement, vorig seizoen legde hij beslag op de vierde plek en met nog vier raceweekenden te gaan staat de 24-jarige coureur nu ruim bovenaan in de stand.

Vorig jaar maakte de complete top drie van de Formule 2 de overstap naar de Formule 1. George Russell rijdt bij Williams, Lando Norris komt voor McLaren uit en Alexander Albon kreeg een stoeltje bij Toro Rosso.

De laatste twee jaren maakten ook huidig Ferrari-coureur Charles Leclerc en Red Bull-rijder Pierre Gasly de overstap van de Formule 2 naar de koningsklasse van autosport. Ook Stoffel Vandoorne en Sergey Sirotkin kregen promotie, maar zij zijn alweer verdwenen uit de Formule 1.