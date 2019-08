Voor George Russell voelde zijn zestiende plaats in de kwalificatie van de Hongaarse Grand Prix zaterdag als een enorme bevrijding. Williams heeft aan het slot van een rampzalige seizoenshelft eindelijk de aansluiting met de middenmoot in de Formule 1 gevonden.

"Ik heb hier eigenlijk geen woorden voor", stamelde Russell zaterdag, nadat hij in zijn beste kwalificatie van het jaar niet alleen teamgenoot Robert Kubica, maar ook Daniel Ricciardo van Renault en Racing Point-duo Lance Stroll en Sergio Pérez achter zich liet.

De 21-jarige Brit had bijna zelfs voor het eerst Q2 bereikt, hij was slechts 0,053 trager dan Romain Grosjean van Haas. "Voorafgaand aan dit weekend had ik niet kunnen dromen dat we ons op eigen kracht vóór de laatste startrij zouden kwalificeren. Het voelt echt alsof we een zwarte bladzijde hebben omgeslagen", zei de dolgelukkige Russell.

Williams voerde vorige week voor de Grand Prix van Duitsland enkele aerodynamische updates aan de auto door, die op de Hungaroring pas echt naar behoren werken. "De auto is echt tot leven gekomen", vindt Russell. "We begrijpen nu veel beter hoe we de auto en de banden kunnen gebruiken."

Kubica pakte vorige week eerste WK-punt van dit jaar

Het illustere Williams is sinds 1977 onafgebroken actief in de Formule 1. Het team veroverde negen constructeurstitels en leverde zeven keer de wereldkampioen bij de coureurs. In 1997 viel de Britse renstal voor het laatst in de prijzen, toen Jacques Villeneuve de wereldtitel pakte en het team de beste bij de constructeurs was.

De laatste jaren kampt Williams met financiële problemen, die leidden tot de zwakke prestaties dit seizoen. Russell en Kubica reden tot de kwalificatie in Hongarije steevast achteraan het veld, op grote achterstand van de andere teams.

Vorige week in Duitsland bezorgde Kubica het team met een tiende plek het eerste WK-punt van het jaar. Maar dat kwam vooral doordat liefst zeven auto's in de regen uitvielen en de twee wagens van Alfa Romeo een fikse tijdstraf kregen. Het beroep dat het Italiaanse team indiende, wordt pas op 24 september behandeld.

Teambaas Claire Williams. (Foto: Pro Shots)

Teambaas Williams kan niet blij zijn met één WK-puntje

Teambaas Claire Williams was opgelucht na dat eerste WK-punt, maar meer ook niet. "Voor mij persoonlijk is één punt niet iets om vrolijk van te worden", zei de dochter van teamoprichter Frank Williams. "Ik denk ook niet dat veel mensen binnen het team nu in extase zijn."

In de Formule 1-geschiedenis heeft Williams 3.567 punten behaald. Alleen Ferrari, McLaren, Mercedes en Red Bull staan hoger op die ranglijst. "Het zou met onze historie verkeerd voelen om heel opgewonden te worden van één puntje", aldus Claire Williams.

"Iedereen binnen het team werkt keihard dit jaar. Het is tot dusver een loodzwaar seizoen geweest voor ons en we nemen dit punt dankbaar in ontvangst. Maar we zijn nog lang niet waar we willen zijn."

'We kunnen tevreden de zomerstop in gaan'

Ook Russell prees het harde werk van het team in zware tijden. "Het geeft een heerlijk gevoel dat alle arbeid zich nu begint uit te betalen. Er komen nog meer verbeteringen aan in de rest van het seizoen."

Door een gridstraf voor Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi mag Russell zondag in Hongarije zelfs als vijftiende van start. "Hoe de race ook zal verlopen, na deze kwalificatie kunnen we tevreden de zomerstop in gaan", aldus de enige coureur die dit jaar nog puntloos is in de Formule 1.

Met Max Verstappen op poleposition begint de Grand Prix van Hongarije zondag om 15.10 uur.