Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat niet proberen om Max Verstappen voor volgend seizoen vast te leggen. Vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft volgens de Oostenrijker volgend jaar Valtteri Bottas of Esteban Ocon naast zich als tweede coureur.

Met die mededeling beëindigt Wolff zaterdag geruchten over een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes in 2020. Ook deze week in Hongarije werd in diverse media gespeculeerd over een overstap.

De teambaas van Mercedes zou samen met Jos Verstappen, de vader van de coureur, gesignaleerd zijn in een restaurant in Boedapest voor een uitgebreid diner. "Dat is niet helemaal waar, want met Jos heb je nooit een diner. Je hebt hooguit een borrel met hem", lachte Wolff.

Daarna vervolgde hij serieus: "Ik heb inderdaad met Jos gesproken, dat doe ik wel vaker. Maar dat ging niet over een stoeltje bij Mercedes in 2020 voor Max."

Max Verstappen pakte zaterdag in Hongarije voor het eerst poleposition. (Foto: Getty Images)

Wolff roemt ontwikkeling en persoonlijkheid Verstappen

De baas van de renstal die de laatste vijf jaar wereldkampioen werd, was wel erg lovend over Verstappen. "Max is enorm gegroeid en presteert dit jaar uitstekend. Maar hij ligt nog onder contract bij Red Bull. Dat respecteren wij."

Wolff zei dat hij niet alleen de prestaties van Verstappen - die zaterdag voor het eerst poleposition in zijn loopbaan pakte - indrukwekkend vindt, maar dat ook de ontwikkeling in zijn persoonlijkheid hem bevalt. "Je hoort nooit meer een onvertogen woord van hem over Honda of Red Bull. Dat is wat ik graag wil zien van een coureur."

"Wie weet wat er na 2020 gebeurt. Maar op dit moment zit Max heel goed op zijn plaats bij Red Bull", aldus Wolff.

'Bottas en Ocon verdienen allebei stoeltje'

Omdat Hamilton nog een contract heeft tot eind 2020, is er voor komend seizoen nog één plek vrij bij Mercedes. Die zal vergeven worden aan Bottas of Ocon, maakte Wolff bekend.

De 29-jarige Fin rijdt al bijna drie jaar in de schaduw van Hamilton bij Mercedes. Hij won in die periode vijf races, waaronder twee dit jaar. Bottas staat momenteel achter Hamilton en voor Verstappen tweede in de WK-stand.

De 22-jarige Ocon reed 2,5 jaar in de Formule 1 bij Racing Point en Manor. Toen hij voor dit jaar geen stoeltje vond, nam Mercedes de coureur in dienst als reserverijder.

"Ergens na de zomer gaan we de knoop doorhakken. Eigenlijk verdienen Valtteri en Esteban het stoeltje allebei. Als ik twee plekken had, dan zou ik ze beide nemen", sprak Wolff zijn twijfels uit.

Toto Wolff met Lewis Hamilton na de zege van de Brit in mei 2019 in Monaco. (Foto: Pro Shots)

Russell te onervaren voor Mercedes

De teambaas meldde dat Ocon volgend seizoen sowieso in de Formule 1 rijdt. "Als de keuze op Valtteri valt, dan mag Esteban gaan waar hij wil. Ik heb hem gezegd dat ik zijn carrière niet wil dwarsbomen door hem vast te houden. Er hebben al andere teams geïnformeerd naar hem."

Wolff zei verder dat hij Williams-coureur George Russell (21), die net als Ocon uit de talentenopleiding van Mercedes komt, nog te onervaren acht. "De druk bij Mercedes is enorm groot, je wordt geacht hier om de zege te strijden. Het afbreukrisico voor Russell is te groot."

Het Formule 1-seizoen gaat zondag verder met de Grand Prix van Hongarije en daarin gaat Mercedes voor de tiende zege dit seizoen, al start Verstappen dus van poleposition. De race op de Hungaroring begint om 15.10 uur.