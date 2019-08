Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn bereid om zondag samen te werken om Max Verstappen van de zege te houden in Hongarije. De coureurs van Mercedes zullen mogelijk hun tactiek aanpassen op die van de Red Bull-coureur, die voor het eerst in zijn carrière van poleposition vertrekt.

Als nummer twee (Bottas) en drie (Hamilton) van de kwalificatie zaten de twee coureurs van Mercedes zaterdag op de persconferentie aan weerszijden van de stralende Verstappen, die als eerste Nederlander en als honderdste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 op poleposition staat.

"Op welke plek start de andere Red Bull morgen eigenlijk?", vroeg Hamilton aan de journalisten. "Zesde? Oh, dat is gunstig voor ons. Dan kunnen we met twee auto's tegen één Red Bull strijden."

De 34-jarige Hamilton feliciteerde Verstappen met zijn eerste pole en zei erg blij te zijn voor zijn dertien jaar jongere collega. "Maar we zullen zorgen dat hij morgen hard moet werken voor zijn geld", kondigde de leider in de WK-stand aan.

'We kunnen iets proberen met 'undercut' of 'overcut''

Aan de andere kant van de tafel dacht de 29-jarige Bottas er hetzelfde over. "Ik baal dat ik pole ben misgelopen met zo'n kleine marge verschil (0,018 seconde, red.). Maar het goede nieuws is dat we met twee auto's bijna helemaal vooraan in de startrij staan."

Bottas en Hamilton zullen zondagochtend de teamtactiek bespreken in de wetenschap dat het lastig inhalen is op de smalle Hungaroring. "We discussiëren altijd over tactiek als we bij elkaar in de buurt staan op de startgrid", vertelde Bottas.

"Als we in de beginfase Verstappen kunnen bijbenen, dan hebben we mooi de gelegenheid om iets te proberen met een 'undercut' en een 'overcut' bij de pitstops."

Verstappen hoopt dat probleem bij start verholpen is

De coureurs van Mercedes zullen hopen dat Verstappen hetzelfde overkomt als in Oostenrijk en Duitsland, toen hij door een probleem met de koppeling slecht wegkwam en bij de start enkele plaatsen verloor.

Verstappen deed tijdens de trainingen in Hongarije diverse startsimulaties en daarbij kwam hij steeds snel van zijn plek. "Het ziet er goed uit", antwoordde de Red Bull-coureur kortaf op de vraag of het probleem verholpen is.

Verstappen begint zondag om 15.10 uur aan de jacht op zijn derde zege van het seizoen. In de WK-stand heeft hij nog 63 punten achterstand op Hamilton en 22 op Bottas.