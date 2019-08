Max Verstappen is door het dolle heen met de eerste poleposition in zijn loopbaan. De coureur van Red Bull Racing was zaterdag de snelste in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije.

"Dit is geweldig. Deze ontbrak nog op mijn lijstje. De auto voelde het hele weekend al goed aan, maar in de kwalificatie is het altijd lastig. We zijn erin geslaagd met dank aan het team. De wagen vloog echt over het circuit, het was ongelooflijk", zei Verstappen in een eerste reactie op de Hungaroring.

"Ik ben ontzettend blij met vandaag. Maar het draait natuurlijk allemaal om de race van morgen. Maar goed, dit was heel belangrijk voor me en ook zeker voor het team. Deze hebben we toch maar mooi binnen."

De 21-jarige Limburger klokte in Hongarije een tijd van 1.14,572 en klopte daarmee Valtteri Bottas (1.14,590) en Lewis Hamilton (1.14,769) van Mercedes en Charles Leclerc (1.15,043) en Sebastian Vettel (1.15,071) van Ferrari.

Verstappen blij dat vragen over uitblijven pole voorbij zijn

Verstappen is bovendien de eerste Nederlander die poleposition verovert in de Formule 1. Hij werd wel al een paar keer tweede tijdens een kwalificatie voor een Grand Prix.

Verstappen won al zeven keer een Grand Prix en er was nog nooit in de geschiedenis van de Formule 1 een coureur die zo vaak zegevierde zonder ooit op poleposition te hebben gestaan.

"Ik ben vooral blij dat die vragen over het uitblijven van mijn eerste pole nu eindelijk voorbij zijn. Ik was er al een paar keer dicht bij, het was gewoon een kwestie van tijd voordat het zou lukken", aldus Verstappen op de persconferentie na de kwalificatie.

Max Verstappen omhelst een van de medewerkers van Red Bull Racing. (Foto: Pro Shots)

'Lig er niet wakker van dat ik niet jongste ooit op pole ben'

De grootste kans die Verstappen liet liggen om poleposition te pakken, was vorig jaar in Mexico. Hij werd daar nipt afgetroefd door toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo.

Daardoor liep Verstappen ook een extra vermelding in de recordboeken van de Formule 1 mis als jongste coureur ooit op pole. Dat record blijft met 21 jaar en 72 dagen in handen van Sebastian Vettel. Verstappen staat achter Charles Leclerc en Fernando Alonso op de vierde plek.

"Dat maakt me niks uit", zei Verstappen, die op zeventienjarige leeftijd debuteerde en al talloze records op zijn naam zette. Zo is hij de jongste deelnemer, jongste winnaar, jongste op het podium, jongste met WK-punten en jongste met de snelste ronde.

"Tsja, ik kan er wel een lang verhaal van maken, maar die records interesseren me gewoon niet. Ik slaap er niet minder om dat ik de nummer vier ben", vertelde Verstappen, die overigens wel de honderdste coureur in de historie van de Formule 1 met minimaal één poleposition is.

Nederlandse fans juichen Verstappen toe na de kwalificatie. (Foto: Red Bull)

Verstappen bevestigt 'partymode' van Honda

Verstappen bevestigde dat hij sinds kort de Honda-motor in de kwalificatie op kan schroeven. Er leek al enige tijd sprake van dat hij de beschikking had over een 'partymode', maar Red Bull gaf daar geen uitsluitsel over.

"Ja, we kunnen de motor opschroeven in de kwalificatie. Ferrari bijvoorbeeld kan dat nog veel meer dan wij. Wij kunnen het tegenwoordig ook, maar dan iets minder agressief", beaamde Verstappen.

Als Verstappen er zondag in slaagt om de pole om te zetten in een zege, dan heeft hij in vijf weken tijd Mercedes onder drie verschillende omstandigheden verslagen. In de hitte van Oostenrijk kon hij winnen, mede omdat Mercedes problemen had met de koeling. In Duitsland was Verstappen de beste in de regen en in Hongarije wordt zondag droog en niet al te warm weer (25 graden Celsius) voorspeld.

De race in Hongarije begint zondag om 15.10 uur. Hamilton won vorig jaar. Verstappen viel toen al heel snel uit vanwege motorproblemen.