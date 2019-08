Max Verstappen heeft zaterdag voor het eerst in zijn loopbaan poleposition veroverd. De Nederlander reed in de laatste kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Hongarije de snelste tijd en schreef zo historie op de Hungaroring.

De 21-jarige Verstappen, die tijdens de drie vrije trainingen al een goede indruk maakte, klokte op softs een snelste tijd van 1.14,572. Dat baanrecord was net genoeg voor de Red Bull Racing-coureur om als eerste Nederlander ooit poleposition te veroveren.

Valtteri Bottas was met een tijd van 1.14,590 slechts 0,018 seconden trager dan Verstappen en ook zijn teamgenoot bij Mercedes Lewis Hamilton wist de topnotering van de Nederlander niet te verbeteren: 1.14,769. Ferrari-coureurs Charles Leclerc (1.15,043) en Sebastian Vettel (1.15,071) completeerden de top vijf.

Verstappen is de op drie na jongste coureur in de historie van de Formule 1 die naar poleposition rijdt. Vettel (21 jaar, 72 dagen) heeft die eervolle titel nog altijd in handen, terwijl ook Leclerc (Bahrein 2019) en Fernando Alonso (Maleisië 2003) jonger waren toen ze voor het eerst poleposition veroverden.

Uitslag kwalificatie GP Hongarije 1. Max Verstappen - 1.14,572

2. Valtteri Bottas- 1.14,590

3. Lewis Hamilton - 1.14,769

4. Charles Leclerc - 1.15,043

5. Sebastian Vettel - 1.15,071

6. Pierre Gasly - 1.15,450

7. Lando Norris - 1.15,800

8. Carlos Sainz - 1.15,852

9. Romain Grosjean - 1.16,013

10. Kimi Räikkönen - 1.16,041

Vreugde bij de Nederlandse fans op de Hungaroring. (Foto: Pro Shots)

Verstappen doorbreekt hegemonie Ferrari en Mercedes

In de laatste Grands Prix zat Verstappen al dicht bij poleposition. In de door hem gewonnen races in Oostenrijk en Duitsland begon hij van de tweede plek.

In de kwalificatie van de Grand Prix van Groot-Brittannië zat hij bovendien, ondanks een vierde plek, erg dicht bij de tijd van Bottas die goed was voor pole.

Door zijn sterke kwalificatie in Hongarije doorbrak Verstappen de hegemonie van Mercedes en Ferrari dit seizoen. In de kwalificatiesessies van de eerste elf races ging de poleposition telkens naar een coureur van een van die twee teams.

Ricciardo strandt al in Q1

Pierre Gasly, Verstappens teamgenoot bij Red Bull, begint de race zondag vanaf de zesde plek. De Fransman hield Lando Norris, Carlos Sainz, Romain Grosjean en Kimi Räikkönen achter zich in Q3.

Na de eerste sessie in Hongarije, waarin Leclerc met de schrik vrijkwam na een crash, zat de kwalificatie erop voor Renault-coureur Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Sergio Pérez van Racing Point en Williams-coureurs George Russell en Robert Kubica.

Na Q2 viel het doek voor Kevin Magnussen (Haas), Nico Hülkenberg (Renault), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) en Toro Rosso-coureurs Alexander Albon en Daniil Kvyat. Giovinazzi riskeert mogelijk nog een gridstraf na het ophouden van Stroll in Q1.

De Grand Prix van Hongarije gaat zondag om 15.10 uur van start. Verstappen viel vorig jaar al vroeg uit op de Hungaroring door een motorprobleem. De zege ging toen naar Hamilton. De topteams starten zondag in de race allemaal op de mediums.

Max Verstappen is dolblij met zijn historische poleposition. (Foto: Pro Shots)