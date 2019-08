Nyck de Vries is zaterdag tweede geworden in de hoofdrace van de Formule 2 in Hongarije. De winst op de Hungaroring ging naar zijn concurrent in de WK-stand, Nicholas Latifi.

Toch doet de zege van zijn Canadese concurrent De Vries nauwelijks pijn in het klassement: Latifi krijgt voor zijn overwinning 25 punten en de tweede plaats levert De Vries achttien punten op, maar hij krijgt ook vier punten voor zijn poleposition.

Daardoor loopt Latifi maar drie punten in op de Friese coureur, die in de stand nu 28 punten voorsprong heeft. Het gat met de nummer drie Luca Ghiotto bedraagt al 58 punten. De Italiaan moest in Hongarije genoegen nemen met een vierde plaats. De Brit Jack Aitken hield hem van het podium.

De Vries had zich vrijdag in het regenachtige Boedapest als eerste gekwalificeerd, maar moest de leiding al in de eerste ronde afstaan aan Latifi. In de zevende van 37 rondes maakte De Vries als eerste een pitstop, maar toen zijn concurrent enkele rondes later een bandenwissel liet uitvoeren, kwam hij voor De Vries weer de baan op.

De race eindigde achter de safetycar omdat de auto van achterblijver Ralph Boschung met een opgeblazen motor gestrand was. Voor de 24-jarige Latifi is het zijn vierde zege van het seizoen, de even oude Nederlander blijft op drie overwinningen steken.

Mick Schumacher, de zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher, had zich als vierde gekwalificeerd. Het Duitse talent kwam tijdens de race niet verder dan de achtste plek.

Stand in Formule 2 1. Nyck de Vries (ART) - 192 punten

2. Nicholas Latifi (DAMS) - 164 punten

3. Luca Ghiotto (UNI-Virtusoi) - 134 punten

4. Sette Camara (DAMS) - 131 punten

5. Jack Aitken (Campos) - 128 punten

De Vries zondag bij sprintrace weer in actie

De Formule 2 vormt in Hongarije het voorprogramma van de Formule 1, waarin zaterdag om 15.00 uur de kwalificatie begint. Een dag later om 15.10 uur volgt de race voor Max Verstappen en zijn collega's.

Zondag staat ook de sprintrace in de Formule 2 op het programma. Daarin begint De Vries door de omgekeerde startvolgorde van de top acht op de zevende plaats.

De Formule 2 telt daarna nog vier raceweekenden waarin De Vries zijn leiding in het klassement verdedigt: de Grands Prix in België, Italië, Rusland en Abu Dhabi.